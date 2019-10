Desde Federación Agraria pedirán al próximo gobierno que trabaje para las economías regionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Formosa, Rolando Ziesenis, dijo hoy que le pedirán al próximo gobierno "trabajar por las economías regionales porque son quienes proporcionan trabajo genuino y productividad a los pueblos".



En diálogo con Radio Nacional Formosa, el federado explicó que su entidad tiene una larga lucha y precisó que "las retenciones no son un impuesto a las ganancias ni al ingreso bruto, ni a la renta, sino que si se cosechan 100 toneladas de granos el estado se apropia de 30%, en el caso que se determine este porcentaje".



"Ese 30% es directamente sacarle al productor", advirtió y agregó que desde la entidad "no estamos en contra de que se apliquen retenciones a las grandes empresas productoras que tienen de 5.000 a 150 mil hectáreas de producción, no de 200 o 300 hectáreas".



En ese sentido, comentó que desde la FAA proponen "que las retenciones deben ser segmentadas, es decir diferenciar el pequeño y mediano productor, que están pasando momentos críticos, y las retenciones se las apliquen a los grandes productores quienes van a disminuir sus ganancias pero les afectarán".



Para finalizar contó que un mediano productor de 50 a 80 hectáreas de zapallo ocupa 100 carpidores, "es significativo el recurso que se vuelca a pueblos de Formosa como Villa Dos Trece, El Colorado, Villafañe, que por suerte hoy los mercados absorben los productos a buen precio".



"Este es el sector que más genera" dijo, por lo que la federación le dirá al gobierno "que se debe trabajar para que las economías regionales tengan un tratamiento distinto, porque son zonas y productores diferentes en todos los aspectos".