Desde hace cuánto la China Suárez abandonó a Icardi por una infidelidad

Los días de calma en la Casa de los Sueños quedaron atrás para dar paso a un distanciamiento físico que sacude al mundo del espectáculo. Yanina Latorre confirmó que la actriz decidió retirarse del hogar familiar hace cuatro días.

Según la información brindada en su programa, "Hace cuatro días la China Suárez abandonó la Casa de los Sueños". La artista se marchó de la vivienda ubicada en Nordelta llevándose solamente un bolso, a sus dos hijos pequeños y a su mascota para instalarse en una propiedad que adquirió el año pasado en el barrio cerrado San Jorge.

En su nuevo refugio, se la observa realizando actividades cotidianas con tranquilidad mientras asimila el impacto de la pelea. Sobre su presente fuera del domicilio conyugal, Latorre detalló que "Pasea, saca al perro y almuerza en el house; sale a caminar y es muy simpática con los vecinos".

El quiebre se habría originado a partir de un escándalo previo en el establecimiento Tequila relacionado con la joven Ekaterina Ojeda. Aunque el deportista buscó minimizar el impacto del suceso, el descubrimiento de una mentira afectó la confianza de su pareja. Al respecto, se reveló que "La China le encontró mensajes a Mauro".

La investigación interna de la actriz permitió determinar que el delantero no contactó a la joven directamente, sino que recurrió a un nexo para obtener su información privada. En el relato de los hechos se indicó que "Esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro". Ante el reclamo, la explicación del futbolista no convenció a la artista. "Él negó todo diciendo que la piba quería cámara, pero ella encontró los mensajes", remarcó la panelista de espectáculos.

A pesar de que el jugador se muestra afectado anímicamente por la determinación de su pareja, sus intentos de reconciliación no dieron resultados positivos hasta el momento. La conductora aseguró que Icardi "Intentó persuadirla, fue a visitarla y le pidió que vuelva, pero por ahora ella no quiere".

Actualmente, el vínculo permanece en un estado de incertidumbre sin que se haya formalizado el final del matrimonio. Para cerrar su informe, Latorre concluyó que "Están en crisis, no estoy hablando de una separación definitiva todavía".