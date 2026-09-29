Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud

El exfutbolista Daniel Osvaldo se encuentra bajo estricto control médico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol. El cuadro que motivó su ingreso urgente se complicó tras la aparición de fiebre, lo que derivó en la detección de una infección con derrame pleural. A pesar de la gravedad inicial, allegados al exjugador confirmaron que permanece consciente y con capacidad para comunicarse mientras los profesionales esperan nuevos resultados clínicos.

Desde Europa, Elena Braccini, madre de dos de sus hijas, dio detalles de la situación familiar y el impacto de la noticia. La arquitecta explicó que las jóvenes pudieron hablar con su padre para llevar calma en medio del trance. “Las nenas están hablando con él, rezando por él. Estaban muy preocupadas, entonces lo permitieron”, explicó Braccini, remarcarcando que el exfutbolista cuenta con el respaldo de sus seres queridos y que en el ambiente conserva un afecto generalizado.

Por otro lado, la primera esposa del exjugador, Ana Oertlinger, utilizó las redes sociales para solicitar privacidad ante el reclamo de los medios. La madre de Gianluca Osvaldo dejó en claro su postura de no hacer declaraciones mediáticas sobre el estado del exfutbolista y pidió comprensión al público. “Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió la mujer en su perfil oficial para frenar las consultas periodísticas.

En tanto, Jimena Barón publicó un emotivo mensaje dedicado exclusivamente a su hijo Morrison por la finalización de sus estudios primarios, sin hacer alusiones directas al padre del menor. La artista prefirió enfocar la publicación en la crianza del niño, expresando frases de orgullo por el camino recorrido juntos desde el inicio.

Cabe recordar que hacia finales de 2024, el propio exfutbolista había brindado una entrevista pública donde analizó su pasado personal, sus problemas de depresión y la forma en que encaraba su rol familiar. En aquella oportunidad, admitió haber cometido equivocaciones en su vida pero remarcó que se encontraba realizando un tratamiento profesional para superar las etapas oscuras de su carrera fuera de las canchas.