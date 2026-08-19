Desde Italia, Oriana Sabatini mostró a su hija Gia a sus cinco meses

Oriana Sabatini regresó a Italia tras una intensa temporada laboral en Argentina y compartió con sus seguidores la evolución de su hija Gia. La pequeña, fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala, cumplió 5 meses de vida y se convirtió en el centro de atención durante los días de descanso en el continente europeo.

La artista volvió a establecerse en la ciudad de Roma, donde el delantero continúa con su desempeño profesional en el equipo local. Durante su estadía en Buenos Aires, Sabatini presentó su primer libro titulado "Podría quedarme acá" y realizó el lanzamiento de un podcast sobre crímenes reales junto al periodista Paulo Kablan.

Desde su hogar en el exterior, la cantante mostró una imagen de la intimidad familiar para retratar el presente que atraviesan. En la fotografía se observa a la bebé con un conjunto floreado y un sombrero haciendo juego. Para acompañar la publicación, la actriz escribió las palabras "Muy verano por acá" al referirse al clima que disfrutan actualmente.

La crianza de la niña contó con el apoyo cercano de Catherine Fulop y Ova Sabatini durante los meses previos. La actriz venezolana expresó recientemente su nostalgia al tener que despedirse de su nieta luego de compartir varias semanas de cuidados cotidianos. En sus redes sociales, Fulop compartió un mensaje donde aseguró que "El amor siempre puede crecer un poco más" para describir su sentimiento actual.

La relación familiar se mantiene sólida tras superar las dudas iniciales de los abuelos. Tiempo atrás, la conductora reconoció que tuvo ciertos prejuicios sobre su yerno y confesó que "Me preocupé" antes de entablar un vínculo con él. Por su parte, el deportista suele publicar fotos junto a su familia bajo la consigna "Mi tierra" al recordar sus raíces.

En la actualidad, la pareja se ocupa de detalles como el dormitorio de la niña, que cuenta con diseño Montessori y colores neutros, mientras evalúan instalarse en Argentina en el futuro. Incluso hubo menciones a roces externos como el de Mai Pistiner, quien aclaró que en su enojo "no empezó ella" al referirse a la cantante.