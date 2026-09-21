Llegaron desde Jáchal con kilómetros de viaje, pines de sus escuelas y una misión clara: dar todo en UPD, Unidos por el Desafío. Dos cursos del departamento se encontraron frente a frente en una nueva jornada del programa de GRUPO HUARPE, donde la identidad, la preparación y la capacidad de resolver bajo presión fueron tan importantes como los conocimientos.

Por un lado, la Escuela de Niquivil, 5to A, estuvo representada por Alan Alaniz y Luana Ortiz, integrantes del equipo azul. Ellos llegaron tranquilos y concentrados, después de haber visto el programa y preparado previamente la competencia.

Alex, Luana, Paula y Amira en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, 5to 2da, representada por Paula Ahumada y Amira Mura, del equipo naranja. Desde el comienzo dejaron en claro que no habían llegado a competir solamente con respuestas: también llevaron consigo parte de su escuela. Los alumnos lucieron pines para identificarse y mostrar con orgullo el establecimiento del que venían. Además, aprovecharon la presentación para saludar a sus compañeros y familias.

La primera prueba fue la ruleta y rápidamente apareció el equilibrio. El equipo azul respondió correctamente en Lengua y Ciencia, pero no logró acertar Historia. El naranja, en tanto, sumó en Matemática y Deporte, aunque dejó escapar Geografía. El resultado de ese bloque fue un 2 a 2, dejando todo abierto.

En el segundo bloque llegó el verdadero duelo de conocimientos. En Verdadero o Falso, Niquivil eligió Geografía y consiguió dos puntos, mientras que Santa María de Oro apostó por Ciencia y también sumó dos. Después llegó Unir Conceptos: el azul eligió Arte y volvió a sumar, mientras que el naranja se inclinó por Historia y consiguió otros dos puntos. La diferencia comenzó a aparecer y el marcador quedó 5 a 6 para el equipo naranja.

Del papel a la velocidad: el Tutti Frutti cambió el ritmo

El tercer bloque arrancó con el Tutti Frutti, donde la velocidad y la creatividad entraron en escena. Al equipo azul le tocó la letra O y logró 3 puntos, mientras que el naranja recibió la F y consiguió una cosecha de 8 puntos.

La última prueba fue la lluvia de preguntas. Niquivil reaccionó y sumó 9 puntos, mientras que Santa María de Oro consiguió 8. Fue suficiente para mantener la ventaja construida durante el juego.

Así, después de una competencia pareja, con aciertos, errores, estrategia y mucho acompañamiento detrás de cada respuesta, llegó el momento de conocer quién continuaba en carrera.

El marcador final fue 17 a 22 y el equipo naranja consiguió el pase de ronda. De esta manera, la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, 5to 2da, se quedó con la victoria y avanzó en UPD. El viaje desde Jáchal tuvo su recompensa: uno de los dos cursos continúa soñando con llegar cada vez más lejos en el desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.