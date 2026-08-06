El presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (Caemco), Enrique Velazco, celebró el anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el aporte de 250 millones de dólares que Vicuña destinará a obras de infraestructura en la provincia. Pero destacó la dura actualidad del sector y las buenas expectativas que este anuncio genera.

El anuncio llega en un momento crítico para el sector. Las empresas constructoras sanjuaninas atraviesan niveles de inactividad históricos. Según precisó Velazco a DIARIO HUARPE, ninguna constructora local trabaja hoy a pleno.

"Todas tenemos capacidad ociosa", respondió Velazco y agregó que esta misma "es en general, de las empresas acá en San Juan, más o menos del 40%. En la cámara nuestra es incluso un poco más alto; yo te diría que la capacidad ociosa está entre el 50 y el 60%". En ese contexto, el aporte de Vicuña generó una lectura positiva desde la cámara.

"Me parece muy bien, creo que va a haber obra pública importante en la provincia y tiene que servir para que todas las empresas sanjuaninas tengamos trabajo", afirmó Velazco.

Pero acompañó esa expectativa con un pedido puntual: que las obras lleguen de manera equitativa a las empresas "más chicas" del sector. Hoy, advirtió, están siendo desplazadas por una competencia despareja dentro de la propia obra pública.

El problema de la competencia

Consultado sobre cuántas empresas constructoras tienen contratos activos, Velazco reconoció que la cámara no cuenta con una cifra precisa. "Hay empresas que tienen contratos, pero de obras muy pequeñas, porque realmente se está tratando de sobrevivir de la forma que cada empresa pueda hacerlo", señaló.

La falta de un número exacto no le impidió describir el problema de fondo: "Dada la escasez de obras, las empresas sanjuaninas denominadas grandes están compitiendo en obras pequeñas, están compitiendo con las pequeñas empresas en obras que no son de la magnitud en la cual esas empresas deberían trabajar", explicó.

Expectativas y desafíos

El aporte de Vicuña se suma a un bono de obra pública de 600 millones de pesos que el Gobierno provincial había anunciado días atrás. Velazco leyó este combo como una señal de reactivación para todo el sector.

El titular de Caemco respondió además a los cuestionamientos sobre la capacidad de las constructoras locales para trabajar en proyectos mineros. "Si bien por ahí en la minería dicen que no estamos tan preparados, que hay empresas de afuera que tienen mayor expertise, en la obra pública hemos dado muestras durante muchos años de ser muy eficientes", sostuvo.

Velazco expresó su expectativa de que las nuevas obras "sean realmente para incentivar y para mejorar la posición de las empresas sanjuaninas", muchas de las cuales, dijo, atraviesan "momentos muy difíciles".