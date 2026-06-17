Desde Messi hasta Icardi, los goleadores de Argentina en la era Scaloni

La Selección Argentina transita su camino en el Mundial 2026 con un inicio contundente tras superar a Argelia por tres a cero. Este resultado permite analizar la efectividad ofensiva del equipo desde que Lionel Scaloni asumió el mando en 2018. Durante este periodo, el conjunto nacional registra más de 190 goles convertidos en menos de 100 partidos disputados.

Un total de 36 futbolistas diferentes aportaron sus conquistas para alcanzar esta cifra. Lionel Messi encabeza la lista con 55 anotaciones, seguido por Lautaro Martínez con 37 y Julián Álvarez con 14 festejos. El capitán argentino logró un triplete en el debut mundialista que lo posicionó junto a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competencia.

El camino goleador comenzó hace años en un amistoso frente a Guatemala donde el equipo también se impuso por tres a cero. Desde aquel entonces, figuras como Ángel Di María sumaron 11 tantos a la estadística general. Antes del primer partido en esta Copa del Mundo, el referente envió un mensaje a los hinchas diciendo que estaba "Con el corazón en la mano" por el debut del seleccionado.

La nómina de goleadores incluye nombres diversos como Nicolás González, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, quienes acumulan seis goles cada uno. Otros aportes llegaron por intermedio de Thiago Almada con cinco gritos, mientras que Paulo Dybala, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi registran cuatro anotaciones. La lista se completa con cuatro goles en contra de los rivales.

Entre los nombres más recientes en sumarse a la tabla de artilleros figuran Valentín Barco, con dos tantos, y Nico Paz, quien marcó un gol en los encuentros previos al torneo. El seguimiento mediático del equipo también dejó frases grabadas en la memoria de los seguidores como cuando en la transmisión oficial se preguntaron "¿Quién carajo es el 17?" al observar el despliegue de los nuevos talentos.

La Albiceleste mantiene un promedio alto de efectividad que se respalda en la variedad de anotadores. Jugadores con tres goles como Germán Pezzella, Cristian Romero, Joaquín Correa y Sergio Agüero forman parte de este ciclo histórico. La preparación incluyó victorias recientes ante Islandia y Zambia que sirvieron para ajustar la puntería antes del estreno oficial en el certamen mundialista.