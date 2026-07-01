Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla desde este miércoles en el mar argentino, frente a las costas de Santa Cruz, para dar con un marinero que cayó desde un buque pesquero en medio de un fuerte temporal.

El hecho ocurrió durante la navegación del buque “Luca Mario”, de bandera argentina, que se encontraba a más de 250 kilómetros de Puerto Deseado cuando se produjo la caída del tripulante.

Fuentes de Prefectura Naval informaron que el aviso fue realizado por el propio capitán del barco, quien alertó sobre la desaparición de un marinero de 46 años identificado con las iniciales J. C. G., oriundo de Empedrado, Corrientes.

El trabajador se encontraba realizando tareas en la cubierta de un buque congelador dedicado a la pesca de langostinos, que había zarpado desde Mar del Plata el pasado 16 de junio con destino de regreso.

Según la reconstrucción del caso, el incidente ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos y olas de gran altura que golpeaban la embarcación de manera lateral.

En ese contexto, se investiga si el marinero contaba con las medidas de seguridad adecuadas al momento del accidente, mientras también se analizan las condiciones de trabajo a bordo del buque.

De acuerdo a la información oficial, la temperatura del agua y las condiciones del mar son consideradas extremadamente riesgosas para la supervivencia humana, en una zona afectada por una masa de aire polar.

Al momento de la caída, el trabajador llevaba puesto equipamiento de seguridad, entre ellos botas de agua, overol, abrigo, casco y chaleco salvavidas.

El operativo de búsqueda y rescate es encabezado por Prefectura Naval Argentina, con apoyo de otros buques que se encontraban en la zona y un avión PA-25 que sobrevoló el área para intentar localizar al tripulante.

En paralelo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuestionó las condiciones en las que se habría producido el hecho y apuntó contra la decisión de continuar la navegación pese a las advertencias por el temporal.

También desde la organización “Ningún hundimiento más” señalaron que las tareas de rastrillaje se desarrollan en un escenario climático extremo, lo que reduce las posibilidades de hallazgo con el paso de las horas.

El buque involucrado fue identificado como una embarcación construida en 1976 y perteneciente al Grupo Solimeno, empresa radicada en Mar del Plata, que habría recibido reparaciones recientes entre 2022 y 2023.

La búsqueda continúa en una de las zonas más complejas del Atlántico sur, con condiciones de mar que complican cada hora el operativo desplegado.