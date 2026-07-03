A poco más de un mes del asesinato de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, su padre, Gabriel Vega, difundió una carta abierta en la que pidió que la investigación continúe sin interferencias y cuestionó las "acusaciones y descalificaciones" que, según sostuvo, recibió tanto él como el equipo de abogados que lo representa.

En el escrito, el hombre aseguró que desde el femicidio de su hija decidió colaborar con la Justicia desde el primer momento y remarcó que su único objetivo es que el caso llegue a su esclarecimiento. "Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece", expresó.

Vega afirmó que, pese a no tener ningún vínculo con las personas imputadas en la causa, se puso a disposición de la investigación porque consideró que su hija "merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad".

En ese contexto, manifestó su respaldo a los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, al señalar que en los últimos días observó con preocupación cómo el expediente comenzó a trasladarse al plano mediático.

"Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija", escribió en uno de los pasajes más contundentes de la carta.

El padre de la adolescente también sostuvo que sus representantes legales actuaron siempre con respeto hacia la memoria de Agostina, preservaron la investigación cuando el silencio era necesario y continúan trabajando para que la joven sea recordada por quien era y no por versiones o especulaciones.

Además, hizo referencia a un aspecto de la investigación judicial al señalar que, al momento de los hechos, Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre y que la persona actualmente imputada por el femicidio pertenecía a ese entorno, una circunstancia que, según indicó, surge del expediente.

Sin brindar mayores detalles sobre cuestiones familiares, explicó que decidió no exponer aspectos personales porque ello solo generaría un dolor aún mayor para quienes atraviesan la pérdida de la adolescente.

En otro tramo de la carta, cuestionó la creciente exposición pública del caso y recordó que el Ministerio Público Fiscal había solicitado evitar situaciones que pudieran derivar en una revictimización de Agostina. En ese sentido, señaló que sus abogados optaron por continuar trabajando exclusivamente dentro del expediente judicial.

Vega también adelantó que su equipo recopila elementos para poner en conocimiento de la Justicia conductas que, a su criterio, podrían resultar incompatibles con la preservación de la investigación, aunque aclaró que será la Justicia la que determine si corresponde adoptar alguna medida.

Finalmente, pidió que cualquier información relevante sea aportada ante el fiscal de la causa y no a través de los medios de comunicación. "Agostina merece que toda la verdad sea conocida", afirmó.

En el cierre del mensaje, describió el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su hija y explicó por qué eligió mantenerse alejado de la exposición mediática. "No voy a permitir que mi dolor se transforme en un espectáculo ni que la memoria de mi hija quede atrapada en disputas que nada aportan al esclarecimiento de los hechos", concluyó, al tiempo que agradeció el apoyo recibido y el acompañamiento de su familia durante el proceso judicial.