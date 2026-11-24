La preocupante descompensación de Leandro Paredes tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Boca Juniors motivó un detallado análisis médico de Guillermo Capuya. Durante su participación en el ciclo La mañana con Moria por El Trece, el profesional conversó con Moria Casán y aclaró los motivos clínicos detrás del desplome del futbolista en Colombia.

El episodio ocurrió este fin de semana en la ciudad de Barranquilla, inmediatamente después de que el conjunto xeneize venciera 2 a 0 al Atlético Mineiro de Brasil y cortara una racha de 18 años sin títulos internacionales. Mientras el capitán dialogaba en el campo de juego con el periodista Marcelo Benedetto para la señal DSports, perdió el conocimiento repentinamente y cayó al césped frente a las cámaras, siendo socorrido de inmediato por el cronista y los presentes.

Frente a la alarma generada en el estudio por los antecedentes de afecciones cardíacas en el deporte, la conductora expresó su temor por los riesgos físicos de la alta competencia. “Eso creo que a todos nos asustó mucho, porque se han dado casos tan fuertes de muerte súbita o del corazón en mucho deporte. El deporte también es un riesgo, doctor”, planteó Moria Casán ante el especialista.

Para llevar tranquilidad y diferenciar este cuadro de una patología cardíaca grave, el profesional precisó el diagnóstico exacto que afectó al mediocampista. “En este caso puntual, lo que él tuvo fue un síncope vasovagal, se llama, o neurocardiogénico”, afirmó Capuya, detallando que esta pérdida transitoria de la conciencia dura apenas unos segundos y presenta una recuperación habitual de entre 15 y 30 segundos.

Al profundizar en las causas fisiológicas de la caída, el doctor señaló el impacto del clima extremo de la sede colombiana, donde se registraban 30 grados de temperatura y un 80% de humedad, condiciones que él mismo calificó como agobiantes por experiencia propia. “Baja la presión, baja la frecuencia cardíaca y la persona cae porque, vulgarmente, no le llega agua al tanque. Básicamente es eso, no le llega oxígeno al cerebro”, sentenció de forma contundente.

Respecto a los protocolos de primeros auxilios ante una situación similar, el médico recomendó mantener al afectado recostado durante un lapso de 10 a 15 minutos con las piernas elevadas para favorecer el retorno sanguíneo hacia la cabeza. Además, subrayó la necesidad de rehidratar el organismo, especialmente cuando el cuadro aparece luego de un esfuerzo físico de alta intensidad.

Asimismo, el especialista enumeró los síntomas previos que suelen advertir una descompensación, tales como náuseas, aturdimiento, visión de túnel, palidez y sudoración fría, agregando que impresiones fuertes como ver sangre o una cirugía pueden desencadenarlo. También indicó que la evaluación hospitalaria posterior debe incluir el control de temperatura, presión y frecuencia cardíaca, sumado a un electrocardiograma y un ecocardiograma para descartar problemas estructurales.

Luego de ser trasladado a una clínica cercana para realizar estos chequeos preventivos, el propio jugador llevó calma a los hinchas mediante una foto en una camilla en su cuenta de Instagram. "Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre", publicó el capitán, quien tras recibir el alta médica regresó al hotel de la delegación para sumarse a las celebraciones del plantel.

Ya recuperado y lejos del susto inicial, el volante volvió a pronunciarse sobre lo vivido en el estadio y atribuyó el malestar al desgaste de los festejos posteriores al pitazo final. "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", explicó el futbolista, mientras en el programa televisivo Moria Casán cerraba el tema con empatía al ver la repetición del video: “Nos asustó el chiquito, mirá ahí la cara, pobrecito, como de pánico”.