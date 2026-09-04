Desnudaron las mentiras de Wanda Nara y el porqué Icardi se quedará con sus hijas

El exfutbolista Mauro Icardi volvió a compartir tiempo con sus hijas este jueves por la noche, luego de no verlas durante 3 meses. La novedad generó posturas encontradas sobre el origen de las gestiones que permitieron concretar la cena, en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara.

La madre de la mediática, Nora Colosimo, afirmó en el programa LAM que la reunión sucedió por la intervención de su hija. Según sus palabras, "Llegaron a un acuerdo, ella lo convenció".

Sin embargo, la abogada Elba Marcovecchio desmintió esa versión al ser consultada por el periodista Luis Bremer. La letrada sostuvo que la reactivación del contacto no dependió de un gesto de Wanda Nara y declaró: "Fue un gran trabajo del Ministerio Público tutelar en coordinación con las psicólogas de las nenas y del gran amor que siente Mauro por sus hijas".

El distanciamiento entre el deportista y las menores comenzó tras el episodio de la retención de pasaportes en Italia y la posterior negativa de Icardi a firmar la documentación para la salida del país. En aquel momento, la empresaria aseguró que las niñas manifestaban enfado hacia su padre.

A raíz de la escalada judicial, la causa derivó en la intervención del juez de menores. La autoridad judicial dispuso la obligación de realizar terapia presencial para las menores, descartando la modalidad virtual, con la meta de resguardar el bienestar de las niñas y prevenir la injerencia de mensajes de los adultos involucrados. Con la implementación de las medidas dispuestas, la reunión entre el padre y las hijas se concretó en la noche del jueves.