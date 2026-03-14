Con la nostalgia de las vacaciones a flor de piel, los “pibes” y “pibas” de la noche sanjuanina no pueden perder de vista la gran noche temática de La Serena Party, una invitación para despedir el verano y además, compartir con amistades un encuentro cachengue con los mejores hits de la música de cada época.

Este sábado 14 de marzo, en el complejo La Dominga (Lateral de Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador) la fiesta será fabulosa para disfrutar de los clásicos, las pistas modernas y lo mejor del ritmo electrónico.

Todo será posible gracias a la ambientación musical de los DJ Sotelo y Vale Aguiar, ambos especialistas de la movida nocturna que harán vivir sensaciones únicas en la pista de baile.

Además, habrá promociones, juegos y sorpresas durante la jornada. La entrada viene con una corona de regalo. La cita inicia a las 23 hs. El valor de la entrada costará $30.000 por persona con una cerveza corona y pizzas frías a las 02hs.