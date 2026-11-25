Los hinchas de Boca ya pueden prepararse para conseguir sus entradas para la despedida de Carlos Tevez. El partido homenaje se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y la organización confirmó que la preventa comenzará este miércoles 25 de noviembre, desde las 12. La venta general, en tanto, estará habilitada el viernes 27, también al mediodía.

El encuentro reunirá a figuras del fútbol argentino e internacional que compartieron distintas etapas de la carrera del Apache. Aunque la expectativa crece entre los simpatizantes, todavía no se informaron los precios de las localidades.

Cuándo comienza la venta de entradas para la despedida de Tevez

La comercialización tendrá dos etapas. La primera será una preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard, que comenzará este miércoles 25 de noviembre a las 12 y se extenderá hasta el jueves 26 a las 23.59 o hasta agotar las 7.000 entradas disponibles para esa instancia.

La compra deberá realizarse con tarjetas de crédito Mastercard emitidas por BBVA Argentina, a través de MODO. Cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro tickets. No estará habilitado el pago con tarjetas de débito.

Por otra parte, la venta general comenzará el viernes 27 de noviembre, desde las 12, y estará sujeta a la disponibilidad de localidades.

En esta segunda instancia se podrá pagar mediante MODO y Mercado Pago, con tarjetas de crédito, débito o dinero en cuenta. Además, los clientes de BBVA Mastercard podrán acceder a seis cuotas sin interés mediante MODO, tanto sobre el valor de las entradas como sobre el cargo por servicio.

Dónde comprar las entradas para la despedida de Tevez

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial Apache Fantix. Los interesados deberán ingresar al sitio y completar el proceso de registro para poder realizar la compra.

Una vez confirmada la operación, las entradas serán enviadas dentro de las 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE. Para acceder, los compradores deberán ingresar con el mismo correo electrónico utilizado durante la adquisición.

La aplicación también permitirá transferir los tickets a otra persona hasta el inicio del partido, siempre que no hayan sido utilizados y que se cuente con conexión a internet. Una vez aceptada la transferencia por el destinatario, no podrá revertirse.

Qué figuras estarán en la despedida de Carlos Tevez

El homenaje promete reunir a cerca de 60 futbolistas y excompañeros del Apache. Entre los nombres confirmados aparecen Martín Palermo, Sergio "Kun" Agüero, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi.

También se espera la participación de otras figuras que compartieron vestuario con Tevez durante su trayectoria en Boca, la Selección argentina y distintos clubes europeos.

El partido se disputará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, con horario todavía a confirmar. La jornada también tendrá espectáculos musicales y será una oportunidad para que el exdelantero se despida oficialmente de los hinchas en el estadio donde construyó gran parte de su historia futbolística.