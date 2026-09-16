Despedida de Lionel Messi: cuánto y cuándo saldrían a la venta las entradas

El anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino encendió las expectativas de la hinchada al ratificar que Lionel Messi disputará su último encuentro internacional con la camiseta albiceleste. La cita quedó pactada para el 6 de octubre en el estadio Monumental, donde el seleccionado nacional se medirá ante Benín. La confirmación del histórico acontecimiento desató de inmediato las consultas sobre el acceso a las localidades para presencia el cierre de la carrera del capitán.

A pesar de la expectativa generalizada, el máximo organismo del fútbol local todavía no comunicó los detalles centrales del operativo comercial. Hasta el momento no hay precisión oficial sobre la fecha ni el horario en que se habilitará la plataforma, como tampoco se difundieron los valores definitivos o la cantidad de tickets permitidos por persona. Atendiendo al historial de la organización, se proyecta que el expendio comience entre 7 y 10 días antes del evento, por lo que la apertura del proceso ocurriría en el tramo final de septiembre.

En relación con el canal de comercialización, el sitio Deportick encabeza las posibilidades por haber gestionado las últimas presentaciones del equipo conducido por Lionel Scaloni en condición de local. Más allá del favoritismo de la plataforma, el procedimiento requiere el aval formal de la entidad matriz antes de lanzar la venta masiva. Las recomendaciones previas para los interesados sugieren gestionar un usuario con anticipación, cargar de forma correcta los datos personales y constatar el ingreso al perfil, ya que el sistema dispondrá una fila virtual para regular el flujo de compradores en el sitio.

Respecto de las tarifas, no se conocen importes oficiales para la jornada frente al conjunto africano. A modo de referencia previa, los recientes compromisos disputados en Núñez tuvieron montos que partieron desde los $90.000 para los sectores populares, mientras que las ubicaciones en plateas se ubicaron en una franja comprendida entre los $158.000 y los $480.000 según la ubicación. Dichos números representan parámetros aproximados y sufren modificaciones en la actualización definitiva para el homenaje.

El choque internacional contra Benín marcará el desenlace de una gira de tres partidos de carácter amistoso fijados para la próxima fecha FIFA. La agenda contempla un choque previo frente a Bolivia, a disputarse el 30 de septiembre en la provincia de Córdoba, seguido por un cruce ante Burkina Faso programado para el 3 de octubre en la Capital Federal. Para el cierre de la gira, la entidad madre organizó una convocatoria especial al invitar formalmente a los futbolistas consagrados campeones del mundo en Qatar 2022 a participar del tributo.

El contexto emotivo tuvo réplicas inmediatas en las redes sociales, donde compañeros de equipo expresaron sus vivencias. Enzo Fernández le dedicó un mensaje al rosarino tras confirmarse su retiro de la representación nacional al publicar “Qué suerte tuve, Leo”. En la misma línea de testimonios previos, Leandro Paredes reveló qué les dijo Lionel Messi antes de retirarse de la Selección Argentina durante la intimidad del plantel.