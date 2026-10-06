Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la Selección Argentina y el Monumental será escenario de una jornada que irá mucho más allá del partido ante Benín. La celebración comenzará a las 17:30 con una programación especial que incluirá diferentes shows musicales, homenajes y espectáculos antes y después del encuentro.

El partido está previsto para las 20:00, pero quienes asistan al estadio podrán disfrutar desde más de dos horas antes de una grilla preparada especialmente para homenajear al capitán argentino en su última presentación con la camiseta albiceleste.

La fiesta comienza a las 17:30

La apertura estará a cargo del host de UPDR, animación y una banda en vivo. Diez minutos después llegará el primer show musical de la tarde, con Seba Mendoza, seguido por Román, el Original, a las 17:50.

A las 18 comenzará la presentación de Amar Azul, mientras que a las 18:10 será el turno de Santi Cairo. Luego llegará Q'Lokura, que tendrá un espacio de 20 minutos desde las 18:20.

Entre las 18:40 y las 19 habrá nuevamente animación y música en vivo como transición hacia uno de los espectáculos principales de la previa.

A las 19:00 será el turno de Damas Gratis, que tendrá una presentación de 25 minutos.

A las 20 llega el momento esperado

A las 20:00, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino y comenzará el partido entre Argentina y Benín.

El encuentro será el momento central de la despedida de Messi, quien tendrá su última presentación con la Selección en el estadio Monumental.

La transmisión podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming, con la cobertura previa y el partido desde Buenos Aires.

Los shows después del partido

La despedida continuará una vez terminado el encuentro. A las 21:00 está previsto el show de Los Fundamentalistas, que será parte de la celebración posterior al partido.

A las 22:03 comenzará uno de los momentos especiales de la noche, con un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.

Siete minutos después, a las 22:10, está prevista la entrega de obsequios de Claudio Tapia y Juan Sebastián Domínguez a Messi.

Luego llegará Soledad Pastorutti, que tendrá su presentación entre las 22:15 y las 22:20. Inmediatamente después, Ulises Bueno ofrecerá el show de "Trampa", entre las 22:20 y las 22:35.

El cierre será a las 22:35 con una sorpresa musical cuyo protagonista todavía no fue revelado.