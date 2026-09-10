Despedida de soltera de Lali Espósito: por qué no invitaron a Gimena Accardi

El viaje de amigas a Río de Janeiro para celebrar la despedida de soltera de Lali Espósito dejó al descubierto la dinámica de un grupo reducido de cinco integrantes. La organización se gestó en privado y con perfil reservado antes del casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat, del cual aún no trascendió la fecha exacta de realización.

Mery del Cerro brindó precisiones sobre la estadía de tres días en Brasil y buscó despejar las especulaciones vinculadas al evento. Según la modelo, la propuesta surgió "con cualquier grupo de amigas" por medio de un chat interno en el que fijaron el destino. "Lali no sabía mucho qué íbamos a hacer, solo sabía que nos íbamos a Río", explicó sobre la sorpresa preparada para la artista.

El itinerario incluyó salidas nocturnas, comidas y momentos de conversación. La actriz sostuvo que el encuentro fue "nada del otro mundo" y enfatizó que fueron "tres días full" compartidos junto a la cantante. Al responder sobre la cantidad de participantes, precisó: "Éramos cinco nada más".

La acotada lista de presentes generó dudas en programas de espectáculos y plataformas digitales por la ausencia de Gimena Accardi. Frente a las versiones de un distanciamiento, la entrevistada argumentó que la novia posee numerosos afectos y que la logística se definió con un formato pequeño. "Hay un montón de amigas que no estuvieron en la despedida", indicó, al tiempo que aseguró mantener diálogo con la actriz "como siempre" para desestimar cualquier conflicto interno.

En relación a la boda entre la cantante y Rosemblat, el entorno mantiene reserva sobre los plazos y la organización del festejo. Al ser interrogada sobre una hipotética ceremonia en el mes de octubre, la modelo optó por no dar detalles. "Yo no te voy a decir cuándo se case", afirmó, aunque confirmó un dato concreto respecto de la logística al agregar: "La invitación ya la tengo".

Durante la estadía en territorio brasileño surgieron instancias de reflexión sobre el paso que planea dar la artista. "Siempre se charla, obviamente", señaló Del Cerro al ser consultada por los diálogos compartidos. Con las confirmaciones sobre la realización del viaje a Brasil, la fecha oficial del casamiento permanece guardada bajo reserva en el círculo íntimo de la pareja.