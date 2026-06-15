Despejado pero con mucho frío, el tiempo en San Juan para este lunes

San Juan inicia la semana bajo la influencia de un clima netamente invernal. Para este lunes 15 de junio de 2026, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables pero marcadas por un arranque del día con temperaturas muy bajas. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la mínima se ubicará en cero grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que obliga a circular con abrigo intenso.

A pesar del inicio gélido, el cielo permanecerá mayormente despejado o ligeramente nublado. La presencia del sol durante gran parte del día permitirá un ascenso moderado de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 15 grados en horas de la tarde. No se registran probabilidades de precipitaciones, lo que genera un escenario propicio para realizar actividades fuera del hogar.

Respecto a la circulación del aire, se espera viento leve a moderado proveniente del sector sur y sudeste. La velocidad estimada oscilará entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esta situación podría generar que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real, especialmente en áreas rurales o espacios abiertos durante el amanecer.

Este panorama climático se encuadra en los parámetros habituales para la época en la provincia. Se prevé que el frío continúe su predominio a lo largo de toda la semana sin variaciones bruscas en el corto plazo. Las noches volverán a presentarse frescas una vez que el sol se oculte, completando un ciclo de jornadas típicas del invierno sanjuanino.