Un brutal femicidio conmociona al barrio porteño de Villa Devoto. Romina, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Walter, de 56, dentro de la vivienda familiar ubicada sobre la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la avenida Lope de Vega.

El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este jueves, mientras los hijos de la pareja todavía se encontraban en la casa. En medio del ataque, la hija menor, de apenas 8 años, se despertó y descubrió lo que había ocurrido.

La niña corrió a buscar a su hermano de 21 años, que dormía en otra habitación, y le dijo una frase que quedó incorporada al relato de la investigación: “Despertate que papá mató a mamá”.

El joven se levantó y encontró a su madre gravemente herida en el suelo. Inmediatamente llamó al 911 para pedir ayuda y alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Los gritos que escucharon los vecinos

La secuencia comenzó con una fuerte discusión dentro de la vivienda. Una panadera que trabaja en un comercio lindero contó que escuchó gritos provenientes de la casa y alcanzó a distinguir una frase durante la pelea: “¿Qué hacés, hijo de puta?”.

Poco después, la discusión terminó en el ataque contra Romina. El hombre la habría herido con un arma blanca y luego escapó de la vivienda.

Cuando llegaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, los médicos constataron que la mujer ya había muerto como consecuencia de las heridas.

El agresor fue detenido a 200 metros

Tras el femicidio, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona y logró localizar al sospechoso a unos 200 metros de la vivienda.

Walter presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La investigación busca ahora reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias previas al crimen. También serán claves las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda y los testimonios de los familiares y vecinos.