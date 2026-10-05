Rosario amaneció este lunes con una imagen que rápidamente llamó la atención: una camiseta gigante de la Selección argentina fue desplegada frente al Monumento Nacional a la Bandera para homenajear a Lionel Messi, a pocas horas de su despedida del equipo nacional.

La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades. La enorme prenda fue ubicada entre el mástil mayor y el inicio del histórico monumento, con los tradicionales colores celeste y blanco.

La camiseta tiene el número 10 en dorado y una palabra que resume el sentimiento del homenaje: “Gracias”.

Un homenaje que se verá en toda la ciudad

Además de la camiseta, se instalaron cuatro columnas de iluminación que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual sobre la estructura.

La propuesta incluirá imágenes relacionadas con la trayectoria de Messi con la Selección argentina y buscará convertir el lugar en uno de los puntos centrales de los homenajes al futbolista nacido en Rosario.

Por sus dimensiones y ubicación, la intervención puede observarse desde distintos puntos de la ciudad y rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales.

El operativo quedó delimitado dentro del predio del Monumento y no afecta la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. En el sector también hay seguridad privada y presencia policial.

La despedida del 10

El homenaje se produce un día antes del partido que Argentina disputará ante Benín en el estadio Monumental. El encuentro será este martes 6 de octubre desde las 20 y estará marcado por la despedida de Messi de la Selección argentina en el país.

El capitán atraviesa sus últimas horas con la camiseta albiceleste. A lo largo de su trayectoria disputó 207 partidos con Argentina, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias.

La despedida también movilizó a sus compañeros, exjugadores y fanáticos. La camiseta gigante instalada en Rosario se sumó así a una serie de homenajes que acompañarán la última presentación del rosarino con la Selección en territorio argentino.