Un importante operativo de emergencia se desplegó este miércoles en el departamento Valle Fértil luego de un llamado que alertó sobre un posible accidente aéreo en una zona cercana al límite con Jáchal.

Desde la Comisaría de Valle Fértil confirmaron a DIARIO HUARPE el envío de personal policial y equipos de Bomberos para intervenir ante la situación, aunque aclararon que, debido a las dificultades de comunicación en el área, todavía no pudieron precisar qué ocurrió.

Las primeras versiones indican que podría tratarse de un helicóptero que habría caído mientras era utilizado en tareas vinculadas al combate de incendios. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

El subcomisario Matías Zárate, jefe interino de la Comisaría 12, explicó públicamente que el procedimiento comenzó luego de que se recibiera una alerta nacional que advertía que una aeronave no había llegado a destino.

"Nos avisan de esta alerta de que una aeronave habría descendido o bajado de forma forzosa. Le llaman de forma forzosa justamente porque las aeronaves, cuando salen, despegan y aterrizan, tienen que marcar el recorrido. Como no llegó a destino salta una alerta y, según la alerta nacional, es en la zona del Parque Ischigualasto", indicó.

Ante esa situación, se activó automáticamente el protocolo de emergencia y se enviaron móviles policiales, bomberos, ambulancias y personal de Protección Civil hacia el lugar señalado.

Las tareas se concentran en un refugio abandonado cercano al circuito de Los Arrieros, al que se accede pasando la formación conocida como "El Hongo", por una huella apta para el ingreso de vehículos.

En el operativo también participan guardaparques, quienes colaboran guiando a los equipos de rescate por un terreno de difícil acceso y de alto valor ambiental.

"Justamente la gente de Guardaparques está trabajando en conjunto con nosotros, no solamente para guiarnos porque conoce el terreno, sino también para tomar todos los recaudos. Tenemos una doble emergencia: llegar rápido para determinar el hecho y, al mismo tiempo, no efectuar un daño colateral en la zona", señaló Zárate.

El jefe policial explicó además que la complejidad del operativo aumenta debido a que en sectores cercanos de la provincia de La Rioja trabajan varias aeronaves afectadas al combate de incendios forestales, por lo que aún no está claro cuál sería la aeronave involucrada en la alerta.

"Tenemos este doble inconveniente, porque en la vecina provincia de La Rioja justamente están trabajando aeronaves en esa zona por los incendios. Si esta aeronave tuvo que hacer este aterrizaje, más allá de la terminología que se utilice, nosotros tenemos que actuar de acuerdo al hecho más grave", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que todos los recursos fueron movilizados contemplando el peor escenario posible.

"Imaginamos el peor escenario y trabajamos en función de eso para llevar todos los recursos necesarios para auxiliar, en caso de que sea necesario", concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si se trató efectivamente de un helicóptero ni informaron sobre personas heridas o fallecidas. Los equipos de emergencia continúan recorriendo la zona para determinar qué ocurrió.