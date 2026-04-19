El programa San Juan Te Busca fue activado en las últimas horas luego de que se reportara la desaparición de dos hombres en la provincia. Las autoridades difundieron sus datos e iniciaron un operativo para dar con su paradero.

Uno de ellos es Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, quien fue visto por última vez el pasado 13 de abril. Según los datos oficiales, es de contextura mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y ojos verdes. Como seña particular, posee un tatuaje en el hombro derecho con la figura de un pato.

Al momento de su desaparición, vestía una remera del club River Plate de color blanco con rojo, bermuda de jean y zapatillas negras.¡ El flyer que difundió la Policía de San Juan.

El otro hombre buscado es Cayetano Morales, de 74 años, desaparecido desde el 10 de abril. Es de contextura grande, mide cerca de 1,80 metros, tiene tez blanca, ojos negros y cabello largo canoso, al igual que su barba y bigote.

De acuerdo a la descripción, al momento de ausentarse llevaba pantalón oscuro, campera del mismo color, gorro de tela negro y zapatillas oscuras. El flyer que difundió la Policía de San Juan.

Las autoridades solicitan a la comunidad aportar cualquier información que permita dar con el paradero de ambos. Para ello, se puede dar aviso de manera anónima al 911. También intervienen organismos de seguridad y el Ministerio Público Fiscal en las tareas de búsqueda.