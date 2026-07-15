El Gobierno nacional dispuso un amplio operativo de seguridad con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Además del refuerzo previsto en el centro porteño por una eventual celebración de los hinchas, las autoridades resolvieron reforzar la custodia de la embajada británica debido a la carga simbólica que representa el encuentro.

El dispositivo especial se desplegará en la sede diplomática del Reino Unido, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde aproximadamente 300 efectivos de la Policía Federal Argentina estarán a cargo de la vigilancia.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo contará con vallados perimetrales, distintos anillos de seguridad y custodia reforzada alrededor del edificio.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad nacional teniendo en cuenta la sensibilidad histórica que rodea a los enfrentamientos deportivos entre Argentina e Inglaterra por la cuestión Malvinas. Por ese motivo, el esquema preventivo fue diseñado con características similares a los dispositivos implementados cada 2 de abril.

El denominado "operativo de zona" también incluirá brigadas de civil, unidades de contención, especialistas en explosivos, equipos de comunicaciones y monitoreo en tiempo real desde la sede central del Ministerio de Seguridad.

Amplio despliegue en el centro porteño

En paralelo, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires coordinarán un comando unificado para supervisar el operativo general previsto durante la jornada.

El Gobierno porteño desplegará entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías vecinales 1B y 1D.

Como parte del dispositivo, una vez finalizado el encuentro se instalarán vallados en distintos sectores del microcentro, entre ellos:

Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.

Avenida Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Avenida Roque Sáenz Peña, entre Cerrito y Libertad.

Además, el Obelisco permanecerá protegido por paneles fenólicos para evitar daños en caso de una concentración masiva de simpatizantes.

El operativo también contempla cortes preventivos de tránsito y un monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad para seguir en tiempo real el desarrollo de las celebraciones.

Controles reforzados

Las autoridades confirmaron que continuará activo el sistema "Alerta Halcón" de la Dirección Nacional de Migraciones, destinado a detectar a personas con derecho de admisión vigente e impedir su ingreso o desplazamiento hacia eventos deportivos.

Actualmente, unas 33.000 personas figuran en esa base de datos.

El despliegue se decidió luego de los incidentes registrados tras los últimos partidos de la Selección argentina. Después del encuentro frente a Suiza fueron detenidas 13 personas por distintos desmanes, mientras que tras los octavos de final otras 19 terminaron arrestadas.

En ese contexto, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, había anticipado que el objetivo es reforzar la presencia policial para prevenir hechos de violencia y permitir que los festejos se desarrollen con normalidad.

Asimismo, se realizarán controles para impedir el ingreso de parrillas, conservadoras y otros elementos que puedan obstaculizar la circulación en las zonas de concentración, mientras que personal de Espacio Público trabajará para mantener despejadas las principales arterias del centro porteño durante la jornada.