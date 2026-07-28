El caso de León, el adolescente sanjuanino que conmovió a la provincia por la demora en la autorización de una cirugía de columna, llegó a un esperado desenlace. Tras una compleja intervención realizada en el Hospital Garrahan y una evolución favorable, recibió el alta médica y este viernes 31 de julio regresará a San Juan junto a su mamá, Cinthia Jaled.

La noticia fue confirmada por su madre a DIARIO HUARPE y contó que: "León se recupera muy bien. Mañana le sacan los puntos y ya está dado de alta. El viernes 31 de julio regresamos a San Juan, gracias a Dios", expresó con emoción.

El vuelo partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 15.45 y llegará al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento a las 17.30. Allí será recibido por familiares y amigos que preparan una bienvenida especial para celebrar el regreso del pequeño, después de más de cuatro meses lejos de su hogar.

El regreso de León marca el final de un largo proceso que comenzó cuando viajó junto a su mamá a Buenos Aires para iniciar el tratamiento de una severa escoliosis, una enfermedad que provocaba una importante deformación en su columna y comprometía su calidad de vida. Para corregir esa patología necesitaba una compleja intervención quirúrgica que requería una prótesis especial.

Así tenía la columna León antes de la cirugía.

Sin embargo, el tratamiento estuvo en riesgo debido a las demoras de Incluir Salud para autorizar el material indispensable para la operación. La familia hizo público el reclamo y el caso tuvo amplia repercusión. Finalmente, tras varias gestiones, la cobertura fue aprobada y León pudo acceder a la cirugía en el Hospital Garrahan.

La intervención demandó más de 11 horas de trabajo del equipo médico y consistió en corregir la curvatura de la columna mediante la colocación de implantes, una operación de alta complejidad que representaba la única alternativa para mejorar su condición y evitar que la enfermedad continuara avanzando.

Desde entonces, la recuperación fue mejor de lo esperado. "La verdad que con la tremenda cirugía que le hicieron y que León esté sumamente bien es un milagro. Dios nunca soltó su mano", expresó Cinthia, agradecida por la evolución de su hijo.

León es paciente del Hospital Garrahan desde que tenía un año.

Con el alta médica ya otorgada, León dejará atrás una de las etapas más difíciles de su vida. Ahora continuará su recuperación en San Juan, rodeado de su familia y del afecto de quienes acompañaron de cerca una historia de lucha que movilizó a toda la provincia.