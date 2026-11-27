Las intensas lluvias y descargas eléctricas registradas durante la noche del jueves 26 de noviembre provocaron serias complicaciones en varios puntos del territorio sanjuanino. Según los reportes oficiales, el temporal dejó unas 60 viviendas afectadas en departamentos como Rivadavia, Chimbas, Ullum y Pocito, además de calles anegadas en pleno centro capitalino y el desborde de un canal en el Lote Hogar 62.

En zonas como Marquesado fueron asistidas unas 50 familias por el ingreso de agua en sus hogares, mientras que en Ullum y Albardón se registraron vecinos autoevacuados y caída de piedra. En tanto, en Pocito el tránsito debió interrumpirse sobre calle 13 por las importantes crecientes, aunque los equipos municipales y de Protección Civil lograron contener la situación sin heridos de gravedad.

De cara a este viernes 27 de noviembre, el panorama meteorológico muestra un alivio definitivo para la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula durante toda la jornada, ubicándose apenas entre 0 % y 5 %, lo que descarta la continuidad de las tormentas que obligaron a emitir alertas amarillas y naranjas en las horas previas.

Para el resto del día se espera cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, dejando atrás la inestabilidad. Con el regreso de las condiciones estables y el sol, la temperatura volverá a subir con fuerza hasta alcanzar una máxima cercana a los 34 °C o 35 °C, tras una mínima matinal de 17 °C.