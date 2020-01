Después de momentos de tensión, Guaidó logró entrar al parlamento venezolano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El líder opositor venezolano Juan Guaidó logró esta mañana entrar al Parlamento en medio de un amplio dispositivo de seguridad, dos días después de que le impidieran ingresar a la sesión en la que esperaba renovar su mandato como presidente del cuerpo legislativo.



Frente a la Asamblea Nacional hubo incidentes que incluyeron gritos y un enfrentamiento con empujones entre el propio Guaidó y las fuerzas de seguridad.



Guaidó había llegado al palacio legislativo junto a varias decenas de diputados para participar de la sesión convocada para hoy por el diputado chavista Luis Parra, quien el domingo fue elegido presidente de la Asamblea Nacional en una sesión sin quórum en la que se le impidió el ingreso a los opositores.



Ese mismo día, Guaidó improvisó una sesión en el diario El Nacional, donde, sin la presencia del chavismo, fue reelegido como el jefe de la Cámara y presidente encargado de Venezuela.



Las inmediaciones del palacio legislativo amanecieron hoy rodeadas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.



Al llegar al lugar, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, intentó ingresar pero fue retenido por efectivos de la policia y la Fuerza Nacional que le pidieron que se identificara.



“¿El vicepresidente de cuál asamblea?”, le preguntó uno de los militares al nuevo directivo del legislativo venezolano, según el portal web venezolano Efecto Cocuyo.



Después de pasar los controles, Duarte informó que hoy se leerá el acta en la que consta la votación y el quórum del domingo pasado.



Además, aseguró que Guaidó podría ingresar al Palacio Federal Legislativo y asistir a la sesión como cualquier diputado pero que ya no es presidente de la AN.



Guaidó dijo ayer que hoy iría a "arriesgar una vez más el pellejo" a la cámara.



El grupo de diputados que encabeza el líder opositor tiene programada una sesión para tratar un único punto: el "rechazo a la toma y asalto militar al Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a diputados en violación de la Constitución Nacional".



El nuevo conflicto entre el chavismo y la oposición estalló el domingo último, cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento) quedó inmersa en una confusa situación por la nominación -por separado- de los dos presidentes del cuerpo.



Parra -antiguo opositor señalado como partícipe de un reciente escándalo de sobornos- fue elegido el domingo en una sesión realizada en la sede de la AN, a la que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) impidieron el acceso a los legisladores de la oposición, incluido Guaidó.



La designación y el juramento de las nuevas autoridades se realizó “en una sesión sin quorum, debate ni votación”, según el diario Tal Cual, y además de Parra fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.



Sin embargo, horas después los legisladores de la mayoría opositora se reunieron para sesionar en instalaciones del diario caraqueño El Nacional, con quorum, según afirmó el segundo vicepresidente saliente de la AN, Stalin González.



Entonces, luego de una votación nominal, y con 100 votos -por encima de los 84 requeridos-, Guaidó fue reelecto presidente de la AN y mandatario interino de la república, y Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia fueron designados primero y segundo vicepresidentes del cuerpo, para suceder a Édgar Zambrano y a González.



Parra y Noriega fueron expulsados el mes pasado de los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), respectivamente, después de que fueran involucrados en la “Operación Alacrán”, una supuesta trama de sobornos a legisladores antichavistas con el objeto de impedir la reelección de Guaidó.