Rod Stewart confirmó que en 2027 realizará la última gira de su carrera después de más de seis décadas sobre los escenarios. El músico británico, de 81 años, anunció que The Final Encore comenzará en abril en Dublín y tendrá su cierre en julio en Hannover.

“Después de mucha reflexión y tristeza, debo anunciar que el próximo año será mi última gira. No me retiro, pero esta será mi última gira de rock and roll”, expresó el cantante al comunicar la decisión a sus seguidores.

Stewart explicó que la despedida estará centrada en poner fin a su vida permanente en las rutas y los grandes tours internacionales. Sin embargo, remarcó que el anuncio no representa necesariamente su retiro definitivo de la música.

“Llevo cantando la música que amo desde los 19 años y he tenido el privilegio de llevarla por todo el mundo”, señaló. También agradeció a sus fanáticos por acompañarlo durante una trayectoria que se extendió por más de 60 años.

Rod Stewart cerrará una extensa etapa sobre los escenarios

The Final Encore marcará el cierre de una de las carreras más extensas del rock británico. El intérprete construyó durante décadas un repertorio reconocido internacionalmente y mantuvo una intensa agenda de presentaciones incluso después de superar los 80 años.

El artista invitó a sus seguidores a acompañarlo durante la despedida y anticipó que buscará convertir el recorrido en una celebración de su trayectoria.

Los problemas de salud que atravesó Rod Stewart

El anuncio llega después de un año en el que Stewart debió cancelar y postergar diferentes presentaciones por problemas de salud. Durante 2026 fue diagnosticado con una infección respiratoria aguda, laringitis y tensión en las cuerdas vocales.

En junio necesitó asistencia con oxígeno durante una presentación en Utah después de sentirse cerca de un desmayo. Meses más tarde canceló otros conciertos previstos para agosto y septiembre.

Según informó su representante, el músico también fue sometido a un procedimiento coronario en el que le colocaron un stent. Los médicos indicaron posteriormente que su evolución era favorable y recomendaron varias semanas de recuperación antes de retomar la actividad.

Pese a esos episodios, Rod Stewart dejó en claro que continuará vinculado a la música y que The Final Encore significará, principalmente, su despedida de las grandes giras internacionales.