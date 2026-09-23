La banda punk rock sanjuanino Después de Viejos regresa este próximo sábado 26 de septiembre a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario para presentar oficialmente su nuevo EP titulado “El hijo bastardo”.

La expectativa generada por el grupo no solo se traduce en el lema conceptual de esta producción: “El amor dio a luz. El mundo dio la espalda. Ahora, el Hijo Bastardo llega al escenario”, sino también en la respuesta del público que espera ansioso para presenciar una experiencia musical sólida y enérgica.

Lejos de la estética minimalista o improvisada asociada históricamente al género, la banda promete desembarcar con un despliegue integral que fusionará una puesta lumínica de alta complejidad, material visual conceptual y un diseño de sonido minucioso. La banda está integrada por Leandro Salvá, Emiliano "Mili" Sánchez, Gabriel "Pato" Siri, Nicolás Putruele, Sergio "Negro Checho" Chirino y Lana en coros.

El vocalista y líder de la agrupación, Leandro Salvá, confirmó a DIARIO HUARPE, las expectativas que hay en el grupo por la convocatoria que se viene promoviendo hasta el momento. La puesta será integral que combinará estética visual, sonido de alta definición y el repaso por sus trabajos anteriores.

Respecto al proceso creativo y la propuesta conceptual de este nuevo trabajo, el cantante Leandro Salvá detalló los ejes principales de esta producción y el diferencial que buscan ofrecer en el escenario: "Hay canciones que habían quedado un poco guardadas, archivadas. Nosotros un poco las rescatamos, no las veníamos tocando muy fluidas en la lista y eran las canciones olvidadas que nos habían quedado. Las sacamos, le dimos mucho amor y la oportunidad de grabarlas”, explicó el vocalista respecto a las cuatro composiciones que ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

Consultado sobre la identidad del grupo y su despliegue técnico, Leandro argumentó que buscan llevar el género a una dimensión profesional: “Llevamos de todo: vestuario, pantallas e iluminación. Si bien hacemos un género como el punk rock, que suele ser un poco desprovisto de algunas cosas, intentamos llevarlo al máximo esplendor de sonido, con buenos instrumentos, buenos amplificadores y mucho ensayo. Salimos siempre a jugar como si fuera un recital de alta escuela, sea donde sea”.

En relación con la lírica y el mensaje que transmiten en sus canciones, Leandro Salvá profundizó sobre la evolución de las temáticas que aborda la banda desde su nacimiento en 2019: “Hablamos mucho de todos los efectos que hay 'después de viejos'. Si antes hablábamos de amor cuando éramos más jóvenes, ahora quizás hablamos del desamor o de lo que cuesta salir de algunas batallas. Si antes hablábamos de algunos vicios, ahora hablamos de lo que cuesta salir de ellos. Esta es como la posguerra de cada una de las situaciones que veníamos escribiendo”.

Desde lo cotidiano, remarcó que las composiciones “habla de las situaciones que nos toca vivir en lo social, atravesados por diferentes tipos de gobiernos en las cuales las cosas no van cambiando nunca, siempre tenemos los mismos problemas y estamos como nadando en contra de la corriente. Es una visión del amor, de la sociedad y de lo que nos sucede a cada uno en el día a día en la calle, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar”, resaltó.

Finalmente, el referente del grupo destacó lo que significa volver al Teatro del Bicentenario: “Es una inmensa alegría. El año pasado fue nuestro debut en ese lugar y para nosotros era un pequeño monstruo porque no sabíamos qué tan complejo iba a ser todo. Estuvimos a la altura de un lugar que merece una producción diferente a lo que venimos haciendo en lo cotidiano. Nos agarra con mucha ilusión, muy contentos y con mucho trabajo”.

En detalle

Después de viejos se presentará el 26 de septiembre a las 21:30 hs. en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas generales a $12.500. Pueden adquirirse en boletería y en Tuentrada.