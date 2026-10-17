Tras la confirmación del alta médica y la exitosa operación, el Papa León XIV se encuentra en funciones de estado en las dependencias del Vaticano.

Al permanecer por cinco días hospitalizado por la intervención quirúrgica en la que se le extirpó un adenocarcinoma en el pulmón derecho, este domingo, el santo padre dará desde la ventana de su estudio, como es habitual, la oración del Ángelus ante los fieles.

La decisión del alta fue anunciada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sustentada en la evaluación del cuadro clínico general, así como en los resultados favorables de los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la mañana.

León fue recibido con un cálido aplauso por una multitud de pacientes, fieles, curiosos y trabajadores de prensa que aguardaban tras las barreras de seguridad desde las primeras horas de la tarde.

En el lugar fue recibido formalmente por la Rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Elena Beccalli; el Presidente y el Director General de la Fundación Gemelli, Daniele Franco y Daniele Piacentini; el Director Médico del hospital, Andrea Cambieri; y el Profesor Stefano Margaritora, Director de Cirugía Torácica, quien lideró la operación quirúrgica.

Beccalli expresó al Papa, en nombre de la comunidad universitaria, sus afectuosos deseos de una "pronta y completa recuperación", señalando que "acogerlo y cuidarlo en la Fundación fue una gran responsabilidad y un privilegio asumido con dedicación". Asimismo, el presidente italiano Sergio Mattarella le envió un mensaje con el deseo de una "pronta y completa recuperación".

Antes de emprender el viaje de regreso a la Santa Sede, el Pontífice compartió un emotivo momento con Varvara, una joven ucraniana a quien había abrazado el 31 de diciembre en la Plaza de San Pedro antes de que ella fuera operada de un tumor. Ya recuperada, Varvara viajó desde Turín especialmente para saludarlo.

Durante la jornada, el pie de la estatua de San Juan Pablo II se llenó de velas, flores, oraciones y cartas. Entre los mensajes destacó una nota que expresaba: «Su Santidad es el pulmón de la Iglesia, y con usted respiramos la misma fe», además de un dibujo con las huellas de las manos de los niños de la guardería municipal "Pianeta dei bambini" del Municipio XIII de Roma.

Los pacientes del centro médico también manifestaron su emoción. Franca, quien se subió a un banco para observarlo, destacó la serenidad que le transmite el Santo Padre. Ilaria, internada desde hace una semana y sonriente con una vía intravenosa, expresó que la presencia del Papa fue un gran consuelo por su "sencillez" y por compartir el nombre León con su hijo.

Por su parte, Alessandra, quien acudía a un chequeo, valoró la "actitud positiva" del Pontífice frente a la enfermedad como un ejemplo inspirador.

Detalles de la operación y evolución médica

León XIV había ingresado al hospital el martes por la mañana y esa misma tarde se sometió a una cirugía de 90 minutos. Para garantizar la radicalidad del procedimiento, se le practicó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

Los análisis posteriores confirmaron un postoperatorio sin complicaciones, con parámetros dentro de los rangos normales. Muestra de su rápida evolución fue que al día siguiente de la intervención el Papa retomó su dieta habitual, celebró misa, volvió a sus tareas laborales y comenzó con fisioterapia respiratoria, la cual combinó posteriormente con actividad física completa.