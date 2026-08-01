Luego de una jornada marcada por el viento Zonda y temperaturas elevadas, el tiempo comenzará a cambiar en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hacia el final de este viernes ingresará viento del sector Sur, lo que provocará un descenso de la temperatura y pondrá fin al fenómeno que afectó a gran parte de la provincia.

De acuerdo con las previsiones, el cambio comenzará a sentirse durante la noche, cuando el viento rote al sector Sur con velocidades cercanas a los 25 km/h. Aunque las ráfagas continuarán presentes, serán de menor intensidad que las registradas durante la tarde con el Zonda.

El ingreso de aire más frío hará descender la temperatura de manera gradual. La máxima de este viernes rondó los 26 °C, pero para el sábado se espera una jornada mucho más fresca, con una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 19 °C. Además, el SMN pronostica tormentas durante la madrugada y lluvias en las primeras horas de la mañana.

Cómo estará el tiempo el sábado

El pronóstico indica que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde del sábado. El viento del sudoeste perderá intensidad con el correr de las horas y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto del día.

Con este cambio de circulación se dará por finalizado el episodio de viento Zonda que obligó a emitir alertas meteorológicas y provocó la suspensión de actividades escolares durante la jornada del viernes en distintos puntos de San Juan