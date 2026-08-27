Después de un miércoles marcado por el viento Zonda, las altas temperaturas y las fuertes ráfagas, San Juan se prepara para un cambio rotundo en las condiciones del tiempo. Este jueves 27 de agosto, la lluvia será protagonista y el termómetro registrará un marcado descenso.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de apenas 17°C, valores considerablemente inferiores a los registrados durante la jornada anterior.

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El cambio de tiempo también estará acompañado por precipitaciones. Durante diferentes momentos del día se prevén lluvias y chaparrones, mientras que el cielo permanecerá cubierto durante buena parte de la jornada.

De esta manera, en cuestión de horas la provincia pasará del calor provocado por el Zonda a un escenario mucho más fresco y húmedo. La diferencia se sentirá especialmente en la temperatura máxima, que quedará lejos de los valores cercanos a los 30°C alcanzados durante el miércoles.

Las condiciones previstas para el jueves llegarán después de una intensa jornada de viento Zonda en San Juan. Las fuertes ráfagas generaron diferentes complicaciones y favorecieron la propagación de incendios en distintos puntos de la provincia.

Para este jueves, en cambio, el panorama estará dominado por el descenso térmico, la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Quienes deban salir deberán tener en cuenta las condiciones inestables previstas a lo largo del día.

Así, después del Zonda, San Juan tendrá un jueves completamente diferente: con una mínima de 10°C, una máxima de 17°C y lluvias y chaparrones que podrían hacerse presentes durante la jornada.