Destaparon la mentira más grande del romance entre Tinelli y su novia peruana

El cruce entre la farándula y la televisión volvió a encender las alarmas tras el regreso de la pareja mediática. La reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, concretada a mediados de este año, quedó bajo la lupa de la crítica debido a los constantes rumores que rodearon la historia desde sus inicios. En el marco del debut de la segunda temporada del programa de telerrealidad del conductor, las dudas sobre la veracidad del noviazgo cobraron un nuevo impulso en los medios de comunicación.

Durante la emisión del ciclo Puro Show este lunes, el periodista Pampito puso en duda el vínculo afectivo de los protagonistas y sugirió que el acercamiento responde únicamente a maniobras publicitarias. "La relación entre Marcelo Tinelli y Milett es fake, no existe. Están ahora otra vez para promocionar el reality. Lo hicieron el año pasado, cuando se separaron para tener contenido, ahora volvieron… todo así", sentenció.

Para respaldar su postura sobre las tácticas de difusión en la industria del entretenimiento, el panelista recordó dichos atribuidos al productor Sebastián Ortega. "No recuerdo si lo dijo en público o en privado pero decía que Tinelli tenía todo digitado siempre, que vivía de alguna manera como en un reality. En ese momento, él se mostraba mucho con los hijos de Guillermina y decía que le avisaba a la prensa todo… si lo trasladamos a esto coincide", afirmó.

La historia de la pareja comenzó en 2023, cuando la modelo peruana arribó a la Argentina para sumarse al certamen Bailando. Aunque en Buenos Aires no registraba popularidad previo a su llegada, en su país de origen ya contaba con una trayectoria reconocida. El inicio del noviazgo durante el certamen captó de inmediato el foco de la prensa del espectáculo, marcado por aspectos controversiales como los 34 años de diferencia de edad y la distancia geográfica que mantuvieron cuando ella regresó a Perú.

Estos factores derivaron en roces y en una primera ruptura acontecida en 2024. Tras un breve acercamiento, la pareja atravesó una nueva separación hacia la primavera de 2025. Pese a que el presente los encuentra nuevamente juntos, las miradas críticas insisten en que la reconciliación responde a intereses vinculados a la promoción del programa de televisión.