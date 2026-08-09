Destaparon otra infidelidad de Latorre con una mucama: "Siempre busca"

Fernanda Iglesias inició su ciclo en Somos Love el viernes 7 de agosto de 2026 por la noche con información sobre el matrimonio Latorre. A pesar de que Yanina Latorre suele restar importancia a estos rumores mediáticos, Iglesias aportó detalles adicionales sobre la vida del exfutbolista.

Tomando como referencia los comentarios de Mauro Icardi sobre una supuesta amante en el exterior, la comunicadora aseguró que "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami" durante su presentación.

También se refirió a un conflicto ocurrido dentro del ámbito doméstico y afirmó que "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar" frente a la audiencia.

Al describir las actitudes del comentarista en sus traslados laborales, la panelista sostuvo que "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito" para ampliar su versión.

Hacia el cierre de su intervención, relató un contacto que habría tenido con otra mujer vinculada al pasado de la pareja. Según sus palabras, "En aquel momento me escribió una señora que era mami del colegio, que Yanina la conoce, que tuvo una relación de 4 años con Diego Latorre" para dar fin al relato de estas situaciones.