La tranquilidad de la selección de Francia se vio alterada en la antesala del partido frente a Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Un informe del diario francés L'Equipe reveló que Ryan Cherki atraviesa un profundo malestar por su escasa participación en el torneo y que esa frustración generó un cortocircuito con el entrenador Didier Deschamps.

Cherki, una de las grandes revelaciones de la temporada tras su llegada al Manchester City, arribó al Mundial como una de las principales cartas ofensivas de Francia. Sin embargo, hasta el momento apenas acumuló 55 minutos de juego distribuidos en los cuatro encuentros disputados por el seleccionado.

El episodio que expuso el conflicto ocurrió después de la victoria ante Suecia, cuando comenzó a viralizarse un video en el que el mediocampista aparentemente ignoró el saludo de Deschamps al finalizar el partido. La escena despertó todo tipo de especulaciones y alimentó las versiones sobre un clima tenso dentro del plantel.

Según publicó L'Equipe, el futbolista solo ingresa cuando los partidos ya están prácticamente resueltos, una situación que le impide mostrar el talento que lo convirtió en una de las promesas del fútbol francés.

El medio también reveló que Cherki atraviesa una compleja situación personal fuera de las canchas, que lo mantiene emocionalmente afectado desde finales de la semana pasada. Incluso, señala que el futbolista llegó al Mundial con la ilusión de dejar atrás esos problemas a través del rendimiento deportivo, aunque el cansancio y el insomnio habrían condicionado sus actuaciones.

Pese a la repercusión del episodio, tanto el entorno del jugador como integrantes del cuerpo técnico aseguran que la reacción fue producto de la frustración consigo mismo y no de un enfrentamiento directo con el entrenador.

Dentro del plantel, varios referentes salieron a respaldarlo. De acuerdo con el diario francés, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram mantienen un diálogo permanente con el volante y le recuerdan que, a sus 22 años, todavía tendrá oportunidades para convertirse en una pieza determinante del equipo.

Mientras tanto, Francia intenta dejar atrás la polémica para enfocarse en el compromiso del sábado 4 de julio, cuando enfrentará a Paraguay desde las 18:00 (hora argentina) en Philadelphia, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Mundial.