Destino San Javier llega a San Juan con su espectáculo íntimo De Cerca

Destino San Javier llegará a San Juan con su espectáculo “De Cerca”, una propuesta que busca llevar al público a un formato más íntimo y cercano, donde las canciones, las historias y el legado del grupo se combinan en un encuentro con el folclore argentino. El trío se presentará el sábado 31 de octubre a las 21:30 en la sala principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem 34, Capital.

“De Cerca” propone una experiencia diferente a partir de un formato pensado para profundizar el vínculo entre los músicos y los espectadores. Según la presentación del grupo, el objetivo es compartir sus canciones desde otro lugar y recuperar las historias que forman parte de su recorrido artístico.

Una historia ligada al folclore argentino

Destino San Javier nació como continuidad del histórico Trío San Javier. El grupo está integrado por Bruno, Franco y Paolo, hijos de Pedro Favini y José “Pepe” Ragone, integrantes de aquella formación emblemática de la música argentina.

A partir de ese legado, el trío desarrolló una identidad propia que combina elementos tradicionales del folclore con una mirada contemporánea. Esa búsqueda les permitió ampliar su público y acercarse a nuevas generaciones sin abandonar la esencia de la formación.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2019, cuando Destino San Javier se consagró ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El reconocimiento significó además una proyección internacional para el grupo.

A ese logro se suman dos Premios Gardel, que forman parte de los reconocimientos obtenidos durante su carrera dentro de la música argentina.

Colaboraciones con artistas nacionales

A lo largo de su recorrido, Destino San Javier también compartió escenarios y proyectos con distintos referentes de la música nacional. Entre ellos se encuentran Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva, Axel y Banda XXI.

Estas colaboraciones forman parte de una trayectoria en la que el grupo incorporó distintos cruces musicales mientras mantiene como eje su identidad vinculada al folclore.

Entradas y precios

Para la presentación en San Juan se establecieron diferentes ubicaciones y valores. Las entradas van de $70.000 a $40.000. Los menores abonan entrada a partir de los 3 años.

En el caso de las personas que utilicen el espacio exclusivo para silla de ruedas, deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del ingreso. Los acompañantes deberán adquirir sus entradas en la boletería del Teatro Sarmiento.

De esta manera, Destino San Javier llegará a San Juan con “De Cerca”, un espectáculo que propone recuperar el carácter cercano de la música y poner en primer plano las canciones y el recorrido de una formación ligada a varias generaciones del folclore argentino.