Destino San Javier llegará a San Juan con “De Cerca”, un espectáculo que propone una experiencia diferente a los recitales tradicionales. La presentación será el sábado 31 de octubre, a las 21.30, en la sala principal del Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem Norte 34, en Capital.

En una entrevista con DIARIO HUARPE, Paolo Ragone explicó que el show busca acercar a los músicos a las historias personales del público. La propuesta invita a los espectadores a tomar el micrófono y contar cómo las canciones del Trío San Javier, integrado por sus padres, y las de la actual formación marcaron momentos importantes de sus vidas. “Este show es muy especial para nosotros, porque es muy diferente a todo lo que veníamos haciendo en teatros y tiene un marco completamente distinto a lo que hacemos en los festivales”, contó el artista.

La idea surgió de manera espontánea, a partir de las anécdotas que las personas les compartían después de los recitales o en encuentros casuales. Muchas estaban vinculadas con cumpleaños de 15, historias de amor, recuerdos familiares y situaciones difíciles en las que la música había sido una compañía. “Dijimos, vamos a llevarlos al show, vamos a hacer partícipe a la gente, pero que ellos sean los protagonistas”, recordó Ragone.

Historias que atraviesan generaciones

Entre los relatos que más los emocionaron, el músico recordó el de una mujer que había sido madre muy joven, mientras todavía cursaba el colegio secundario. Sus compañeros la ayudaron a criar a su hija y las canciones del Trío San Javier la acompañaron durante esa etapa.

Cuando supieron que la hija vivía en Barcelona, organizaron una videollamada y le cantaron una canción. El momento emocionó a la familia y al público presente.

Estas experiencias les permitieron dimensionar el alcance del legado musical de sus padres. Aunque conocían la importancia del Trío San Javier en el cancionero popular, descubrieron que sus canciones habían acompañado acontecimientos trascendentales en la vida de muchas personas.

Cada función es diferente porque las historias cambian, incluso cuando se relacionan con una misma canción. Algunas hablan de superación y otras evocan a seres queridos que ya no están. “Lo importante es tratar de que todo sea auténtico, que todo sea verdad y todo sea como una charla de café. No hacer nada impostado ni tampoco hacer nada que esté programado”, sostuvo el cantante.

Ragone explicó que los músicos buscan acompañar esos momentos sin convertirse en el centro de la escena. “Somos un nexo entre la canción, el momento, la nostalgia de esa persona y su historia”, afirmó.

Una gira que termina en noviembre

“De Cerca” tiene una característica especial: la gira finalizará en noviembre y no volverá a repetirse. Por eso, cada presentación representa una oportunidad limitada para vivir esta experiencia.

Paolo reconoció que gestionar la emoción es uno de los principales desafíos del espectáculo. Algunas personas se animan a compartir sus vivencias, mientras que otras prefieren no hacerlo para evitar quebrarse frente al público. Sin embargo, después del show suelen enviar mensajes para agradecer el espacio y destacar la identificación con otras historias.

De cara a la fecha sanjuanina, el músico expresó sus expectativas: “San Juan siempre nos sorprende con shows emocionantes, con shows lindos. Seguramente esta no va a ser la excepción, así que los esperamos a todos”.

Entradas y precios

El espectáculo será el sábado 31 de octubre a las 21.30 en el Teatro Sarmiento. Las entradas se pueden comprar a través de EntradaWeb.

Los valores son de $70.000 para la platea baja, filas 1 a 10; $60.000 para las filas 11 a 20; $50.000 para el pullman, con acceso mediante escaleras; y $40.000 para las gradas.