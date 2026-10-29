El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este jueves a Gastón Alberto Salmain, quien estaba al frente del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, por mal desempeño en sus funciones. La decisión se fundamentó en que el magistrado omitió informar un antecedente disciplinario cuando se presentó al concurso para acceder al cargo.

La resolución fue adoptada por cinco de los siete integrantes del tribunal, la mayoría necesaria para concretar la remoción. Si bien Salmain también enfrentaba cuestionamientos vinculados con una presunta venta de fallos a cambio de dinero, el jury desestimó ese cargo en el proceso de destitución y se centró en la información que había omitido en su currículum.

El antecedente que ocultó en el concurso

En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto la cesantía de Salmain como empleado judicial, luego de una investigación por un presunto intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.

Más de dos décadas después, cuando se presentó al concurso para convertirse en juez federal en 2023, no informó esa sanción. Durante el juicio político, su defensa sostuvo que no estaba obligado a declarar un antecedente de esa antigüedad y cuestionó las acusaciones en su contra.

Sin embargo, el jurado consideró determinante la omisión de esa información para resolver su destitución.

La causa por presuntas coimas

En paralelo, Salmain está procesado en una investigación penal por presunto cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Uno de los expedientes está relacionado con el fideicomiso Attila y el financista Fernando Whpei. Según la hipótesis investigativa, el entonces juez habría acordado recibir una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar que permitió acceder a unos 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior.

La acusación sostiene que la maniobra ocurrió en un contexto de restricciones cambiarias. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal.

Salmain también enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el exfuncionario de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. En ese caso, la fiscalía le atribuyó haber solicitado 100.000 dólares para favorecerlo en expedientes judiciales.

Qué pasa ahora con el arresto domiciliario

La destitución implica que Salmain pierde los fueros vinculados con su función judicial. Por ese motivo, la Justicia penal podrá avanzar con la ejecución de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que había sido ordenada en otra causa.

No obstante, la remoción no equivale a una condena penal. La responsabilidad del exmagistrado por los hechos investigados deberá resolverse en los respectivos procesos judiciales.