Destruyeron un geoglifo de más de 1.000 años tras un desalojo policial

Un golpe devastador ha borrado parte de la historia milenaria de Perú el 17 de junio de 2026. El geoglifo Triple Espiral, una joya arqueológica de más de 1000 años de antigüedad, desapareció por completo de la quebrada Santo Domingo. Ubicada a unos 20 kilómetros de Trujillo, esta figura de más de 20 metros de largo fue eliminada de forma deliberada por personas que ingresaron al terreno específicamente para borrarla mediante la remoción manual del suelo.

El Ministerio de Cultura investiga el hecho como un acto de venganza. El pasado 10 de junio, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad junto a la Policía Nacional ejecutó un operativo de recuperación en este yacimiento de 1532 hectáreas. Durante la acción se retiraron cercos, tres cabañas precarias y estructuras para apropiarse de tierras, además de detectar tuberías clandestinas usadas para extraer agua del canal Chavimochic. En el sitio fueron identificadas cinco personas que aseguraban cuidar el predio para un supuesto posesionario.

Sandra Barrantes, subdirectora de la institución cultural en La Libertad, señaló que "La pérdida es irreparable para la región, para el país y para el mundo". La funcionaria detalló que "Estamos llamando a especialistas para determinar si esta afectación es irreversible o no. De ser posible, tendríamos que elaborar un proyecto para rescatar y restaurar el geoglifo". Esta pieza simbolizaba antiguos rituales relacionados con el agua en las sociedades costeñas prehispánicas.

La situación penal ya está en marcha contra Lhenin Prado Zavaleta, Jaime Benites Ruiz, Fernando Calderón López, José Zambrano Mendoza y Hermán Zelada Mendoza. Sin embargo, estudiosos del área consideran que la tragedia era esperable debido a años de desatención en este sitio que conserva evidencias humanas desde hace 11000 años. Víctor Corcuera, de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, afirmó que "El historial de la destrucción sistemática de la Quebrada Santo Domingo es más que suficiente para entender que la pérdida del geoglifo Triple Espiral era inminente".

Corcuera fue tajante respecto a la vulnerabilidad del lugar, que desde 2001 sufre invasiones y expansión agrícola, y aseguró que "Hay que ser muy ingenuo para creer que los invasores se quedarían con los brazos cruzados después del desalojo". El especialista propone eliminar el puente de acceso y establecer vigilancia fija para frenar el deterioro de los más de 200 geoglifos dañados desde 2015. "De no ser así, van a seguir emitiendo comunicados institucionales mientras la destrucción continúa", advirtió sobre el riesgo que aún corren los vestigios de esta cultura que habitó la zona hasta el siglo 15.