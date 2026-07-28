Una profunda sensación de inseguridad y alarma se dio en Sarmiento tras conocerse un importante golpe delictivo en el Barrio Solares del Sur. Según los primeros reportes, un grupo de delincuentes desvalijó y provocó serios daños en aproximadamente 20 viviendas que se encuentran en su etapa final de obra y que aún no han sido entregadas a sus adjudicatarios.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el jefe de la Comisaría 8º de Sarmiento, Roberto García, confirmó la veracidad de los hechos y brindó precisiones sobre el operativo policial desplegado en la zona. "Efectivamente está confirmado el hecho. La denuncia la hizo el personal de seguridad de la empresa encargada de la custodia del predio", señaló el jefe policial.

Detalles del saqueo y daños materiales

El ataque se produjo durante la noche del domingo, afectando a unidades habitacionales que están próximas a finalizarse. Los delincuentes aprovecharon la oscuridad para ingresar a las viviendas y sustraer elementos esenciales que ya habían sido instalados como parte del avance de obra. Entre lo robado se destacan puertas, ventanas y bachas de cocina, elementos que representan un alto valor económico y un retraso significativo para la finalización del proyecto.

Además del robo, los malvivientes actuaron con saña, provocando destrozos en la infraestructura. El informe preliminar indica que se encontraron vidrios rotos y puertas arrancadas de cuajo en varias de las unidades. "Son casas que están en construcción, algunas incluso no tienen techo todavía", explicó el comisario García para graficar el estado del complejo, que cuenta con más de 200 viviendas, de las cuales solo el 40% han sido entregadas hasta el momento.

Operativo policial y un detenido con frondoso prontuario

Tras el alerta dado por la seguridad privada del barrio, al menos tres móviles policiales se desplazaron al lugar. Durante el procedimiento, los efectivos lograron visualizar a sujetos que se daban a la fuga con los elementos sustraídos. Tras una breve persecución, se logró la aprehensión de un sospechoso identificado como Fabián Guzmán, de 31 años de edad.

Guzmán, oriundo de Salta Capital, resultó ser una pieza clave en la investigación. Al verificar sus antecedentes mediante el convenio policial, se descubrió que pesaba sobre él un pedido de captura y una prohibición de salida del país emitida por el Juzgado de Garantías Nº 3 de la provincia de Salta. "Se recomienda no conceder la libertad del causante hasta tanto se efectúe el cotejo de huellas dactilares", detalla la información judicial que maneja la Comisaría 8º. El detenido quedó vinculado a una causa por delitos contra la propiedad bajo la órbita de la UFI correspondiente.

Si bien por el momento Guzmán es el único detenido, la policía no descarta nuevas aprehensiones en las próximas horas vinculadas a este hecho y a otros ataques menores registrados en la zona.

Hasta el momento no se ha emitido un relevamiento oficial definitivo que detalle el monto total de las pérdidas materiales. La comunidad de Sarmiento aguarda con preocupación que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que nuevos hechos de esta magnitud afecten a los futuros propietarios de las viviendas del IPV.