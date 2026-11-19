Ramón Artuzia, un jubilado de 82 años, fue víctima de un importante robo en su domicilio ubicado en el departamento Chimbas. Delincuentes aprovecharon que el inmueble había quedado sin moradores para sustraer una suma superior a los $13.000.000, dinero que formaba parte de sus ahorros personales compuestos tanto por moneda nacional como por dólares.

Si bien el caso trascendió públicamente durante este miércoles, la denuncia formal indica que el ilícito se perpetró el pasado lunes 16 de noviembre. La propiedad afectada se encuentra situada en Villa El Rosario, específicamente en la intersección de las calles 5 de Octubre y 9 de Julio, zona donde se desplegaron las primeras pericias.

Según se desprende de la información policial, Artuzia se había ausentado de su hogar el domingo y dejó la vivienda al cuidado de su cuñada. Sin embargo, la mujer declaró ante los investigadores que también debió salir de la casa cerca de las 9 del lunes y que recién regresó alrededor de las 17.

Al volver al inmueble, la mujer advirtió que personas desconocidas habían logrado entrar y que el dinero guardado ya no estaba en su lugar. Hasta el momento, las autoridades no informaron de qué manera ingresaron los malvivientes ni si se registraron daños o aberturas forzadas en el domicilio.

La investigación quedó en manos de los efectivos de la Comisaría 17ma, quienes trabajan bajo las directivas de un fiscal perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad. Los pesquisas continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer la mecánica del hecho e identificar a los responsables del robo.