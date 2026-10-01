Desvalijaron al club Villa Hipódromo, pese a estar al lado de una comisaría

Un grave episodio de inseguridad afectó a la Divisional B del fútbol de San Juan durante las primeras horas del jueves 1 de octubre. Desconocidos ingresaron al predio del Club Deportivo Villa Hipódromo, ubicado en la intersección de las calles Paula y Tumbes, para apoderarse de valiosos elementos de trabajo de la institución deportiva. El hecho generó indignación en la comunidad debido a la inmediata cercanía del club con la Subcomisaría de Villa Hipódromo.

Entre los bienes sustraídos del vestuario se encuentran 10 pelotas, 25 chalecos de entrenamiento y 5 pares de botines pertenecientes a los jugadores del plantel. Además, los autores del hecho desmontaron y robaron la bomba de agua que el personal utilizaba para el mantenimiento y riego del campo de juego, lo que complica el desarrollo normal de los entrenamientos programados.

La dirigencia de la entidad sanjuanina manifestó su pesar por el perjuicio económico y operativo que sufre la institución en este momento. Desde la comisión directiva del club señalaron que "nos hicieron mucho daño" al referirse a las dificultades para reponer el material robado. Las autoridades policiales de la jurisdicción ya investigan el caso para dar con los responsables y recuperar los objetos robados.