Dos viviendas colindantes de Villa Las Rosas, en Caucete, fueron víctimas de un importante saqueo mientras permanecían deshabitadas. Los delincuentes ingresaron a las propiedades ubicadas sobre calle Juan José Bustos, entre Rioja y Fray Luis Beltrán, y se llevaron desde puertas y ventanas hasta cables, tomacorrientes y enchufes.

El robo afectó a dos inmuebles vecinos y generó importantes daños materiales. Según la información conocida, ninguna de las viviendas estaba habitada al momento del hecho, una situación que habría sido aprovechada por los delincuentes para actuar sin ser detectados.

En el primer domicilio, los autores sustrajeron la puerta principal de ingreso, las aberturas internas, los marcos de las ventanas y las telas mosquiteras. Pero el saqueo no terminó allí: también retiraron la totalidad del tendido eléctrico de la vivienda.

Los delincuentes se llevaron los cables instalados en los distintos ambientes, además de tomacorrientes y enchufes, dejando prácticamente desmantelada la instalación eléctrica del inmueble.

El segundo domicilio, que es colindante y tiene salida hacia calle Rioja, también fue atacado. Para poder ingresar, los ladrones destruyeron el cerramiento perimetral compuesto por postes, malla metálica y media sombra.

Una vez dentro, repitieron parte del mismo modus operandi y sustrajeron puertas, ventanas y otros elementos estructurales de la propiedad.

Los propietarios descubrieron el faltante y los daños ocasionados en ambas viviendas y posteriormente realizaron la denuncia formal en la Comisaría 9ª de Caucete.

A partir de la presentación policial, se inició una investigación para intentar identificar a los responsables del saqueo. Además, los investigadores deberán determinar cuándo ocurrió el robo y cuánto tiempo les llevó a los delincuentes retirar los distintos elementos de las dos propiedades.