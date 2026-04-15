Un hombre de 77 años vivió una madrugada de angustia en el interior del Barrio Orzali, en Rawson. Según informaron fuentes de la Comisaría 6ª, el damnificado fue víctima de un robo en el estacionamiento de su propio edificio, donde dos delincuentes violentaron su vehículo para sustraer diversos elementos de valor.

Los efectivos recuperaron lo robado.

Todo comenzó alrededor de las 3 de este miércoles, cuando el jubilado, que se encontraba descansando, se despertó al escuchar ruidos extraños provenientes del sector de cocheras. Al salir a verificar qué ocurría, se encontró con una desagradable sorpresa: la cerradura del baúl de su Renault Kwid de color rojo había sido forzada.

Tras revisar el interior del rodado, el hombre constató que le habían sustraído un importante equipamiento: una rueda de auxilio nueva (cubierta Continental con llanta de chapa), un gato hidráulico color negro y la llave cruz correspondiente y un kit de seguridad completo (matafuego, balizas y chaleco reflectivo).

Gracias a la denuncia inmediata y al despliegue de los efectivos de la jurisdicción, el personal policial logró la aprehensión de dos sujetos, identificados por sus apellidos como Riveros y Lucero. Ambos fueron trasladados a los calabozos de la sede policial.

La causa quedó caratulada como Robo y se encuentra bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, que buscará determinar si los aprehendidos cuentan con antecedentes por hechos similares en la zona.