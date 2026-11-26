El local de ropa deportiva Blü, propiedad de la influencer sanjuanina Celeste Achem, fue blanco de un importante robo que provocó pérdidas económicas que, según la propia damnificada, representan prácticamente la totalidad de su capital de trabajo. Los delincuentes ingresaron al comercio, ubicado sobre calle Santa Fe, entre Catamarca y Sarmiento, en Capital, y se llevaron casi toda la mercadería, dinero en efectivo y hasta las perchas.

El hecho fue descubierto el domingo 22 de noviembre, cuando Achem llegó al negocio para buscar prendas y preparar contenido para sus redes sociales. Al observar el interior desde el exterior, advirtió que el local estaba prácticamente vacío. En un primer momento pensó que se trataba de un cambio en la disposición de la ropa, pero al acercarse comprobó que había sido desvalijado.

"Venía llegando en auto y, al mirar el local de costado, lo vi vacío. Al principio pensé que capaz mi colega había movido las perchas de lugar, pero a medida que me fui acercando me di cuenta de que no era el ángulo, estaba todo literalmente vacío", relató en Canal 13 San Juan.

Según contó, los delincuentes ingresaron por la puerta principal, luego de forzar y romper las cerraduras. Una vez adentro, sustrajeron las prendas que estaban exhibidas y también las que permanecían guardadas en el depósito. Entre los elementos robados había ropa deportiva, bikinis, indumentaria de la colección de verano, ojotas con pedrería y ropa interior sin costuras de distintos talles.

La comerciante aseguró que de toda la mercadería quedaron apenas unas pocas prendas colgadas y algunas sobre un maniquí. También se llevaron el dinero en efectivo que había en el negocio. Aunque evitó precisar el monto de las pérdidas por razones de seguridad, sostuvo que el robo afectó prácticamente el 100% de la inversión destinada a sostener el emprendimiento. "Me robaron hasta las perchas", resumió al describir la magnitud del hecho.

Las sospechas por unas cajas y un segundo intento de robo

Entre los detalles que llamaron la atención de la damnificada aparecen unas cajas que encontró abandonadas frente al comercio durante los días previos al robo. Según relató, el viernes había observado una importante cantidad de estos elementos a pocos metros de la entrada e incluso grabó un video para mostrárselo a su pareja.

El sábado las cajas continuaban en el lugar. Recién después de descubrir el local vacío y advertir que habían desaparecido, comenzó a sospechar que podrían haber sido utilizadas para marcar el comercio. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que esos elementos hayan tenido relación con el delito.

El episodio tuvo un segundo capítulo durante la madrugada posterior. Cerca de las 3:30 o 4, un vecino observó a varias personas en actitud sospechosa en las inmediaciones del local y de su vivienda. Ante la situación, llamó al 911. Cuando llegó el patrullero, los sospechosos ya se habían retirado y no habían conseguido ingresar nuevamente.

Achem explicó que durante el primer robo los delincuentes dejaron una computadora y una heladerita que no alcanzaron a llevarse. Por ese motivo, cuando realizó la denuncia, advirtió a los efectivos sobre la posibilidad de que regresaran para buscar esos elementos.

"Yo misma se lo advertí a los oficiales apenas hice la denuncia: estas personas van a volver por lo que les quedó. Y dicho y hecho, volvieron", aseguró.

El esfuerzo familiar detrás del emprendimiento

Celeste Achem cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales y había apostado a Blü como un proyecto comercial propio. A fines de 2025 decidió renunciar a sus trabajos para dedicarse de lleno al emprendimiento, que comenzó con ahorros personales y el acompañamiento de su familia.

En una primera etapa, sus hermanas, propietarias de los locales Glow y Via Genovva, le facilitaron un espacio y un perchero para exhibir las primeras prendas. A partir de las ventas, fue reinvirtiendo las ganancias hasta conseguir abrir su propio comercio.

Su padre y su hermano, vinculados a una empresa metalúrgica, participaron en la construcción del local, mientras que su madre también colaboró para concretar el proyecto.

La apertura se había celebrado apenas dos meses antes del robo. La comerciante había logrado completar el stock de mercadería para afrontar noviembre y diciembre, dos meses que consideraba fundamentales para las ventas antes del receso de verano.

"Este golpe no es solo mío, es de toda mi familia. Lo más doloroso es que recién hace muy poco había logrado llenar el local de mercadería por primera vez para encarar noviembre y diciembre, que son meses clave antes del parate de verano, y me llevaron todo lo que iba a reinvertir", expresó.