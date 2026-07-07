Desvalijaron un comercio y se llevaron un botín en máquinas y mercadería

Un importante comercio mayorista ubicado sobre avenida España, en el departamento de Rawson, sufrió un saqueo total durante la madrugada de este lunes. Los delincuentes aprovecharon que el establecimiento cerró sus puertas el domingo por la tarde para planificar el ingreso por el sector posterior del edificio.

Para acceder al interior, los ladrones violentaron una reja de protección y rompieron una ventana. Una vez adentro del inmueble, revolvieron las instalaciones y cargaron un botín que los damnificados calificaron como un "golpe millonario".

Entre los elementos sustraídos se encuentran herramientas, máquinas, bebidas, cigarrillos, cajas de figuritas y una gran cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto preciso no fue difundido.

Los propietarios se percataron del ilícito a primera hora de este lunes cuando se disponían a iniciar la jornada laboral. En ese momento observaron los destrozos en la estructura, el desorden generalizado en las góndolas y el faltante de la mercadería. La policía de la provincia trabaja en las pericias correspondientes para esclarecer la modalidad delictiva.