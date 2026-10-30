Desvalijaron una casa en Carpintería y se robaron hasta los colchones

Un grave episodio delictivo afectó al propietario de apellido Loncaric en el departamento Pocito. El afectado descubrió la lamentable escena el miércoles por la mañana al llegar a la finca La Esperanza para iniciar sus habituales tareas de riego y limpieza en el predio rural ubicado en las inmediaciones de calle 17 y Castro Padini.

Los delincuentes rompieron uno de los accesos principales del inmueble situado en Carpintería y arrasaron con una gran cantidad de pertenencias. Del interior de la vivienda sustrajeron 1 horno microondas, 1 cocina, 1 televisor plasma de 42 pulgadas, 2 cuchillos, 2 colchones de 1 plaza y 3 botellas de licor.

La denuncia formal desencadenó la apertura del legajo número 93/26, caratulado judicialmente como presunto robo. La causa se encuentra bajo la órbita y la intervención directa de la UFI Delitos contra la Propiedad para lograr el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables.

Actualmente, el personal policial perteneciente a la Subcomisaría Castro mantiene bajo su jurisdicción la zona de Carpintería y realiza intensos peritajes e investigaciones. Las autoridades trabajan activamente en el lugar para recolectar pruebas que permitan identificar y atrapar a los autores de este atracadero rural.