Desvalijaron una finca en 25 de Mayo y se robaron más de $8.000.000

La Justicia investiga un millonario robo ocurrido en una finca del departamento 25 de Mayo, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar a la vivienda y llevarse un botín compuesto por $8.700.000 en efectivo, además de electrodomésticos, muebles, herramientas y numerosos objetos de valor.

El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre calle 3, entre Enfermera Medina y Ruta 270. Según la información incorporada a la investigación, los autores del robo violentaron una de las puertas de acceso e ingresaron durante la noche, cuando el dueño de casa, Claudio Rodríguez, no se encontraba en el lugar.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes recorrieron las distintas habitaciones hasta encontrar el dinero que el propietario guardaba como ahorro. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, los $8.700.000 estaban ocultos debajo del colchón de una cama.

Sin embargo, el robo no se limitó al dinero en efectivo. Los autores aprovecharon el tiempo que permanecieron en la vivienda para cargar una importante cantidad de bienes de gran tamaño, lo que hace presumir a los investigadores que actuaron varias personas y que contaban con un vehículo de gran porte para trasladar todo lo sustraído.

Entre los elementos robados figuran dos heladeras, un televisor de 43 pulgadas, dos colchones, un somier de dos plazas y media, un juego de comedor de madera, sillas plásticas, reposeras, un juego de ollas Essen, utensilios de cocina y un anafe con su respectiva garrafa.

Además, los delincuentes se apoderaron de herramientas de mano, una motosierra, otras máquinas de trabajo y diversos bienes que se encontraban en el interior de la vivienda, dejando prácticamente desvalijada la finca.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 10ª iniciaron las primeras tareas investigativas bajo las directivas del fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad.

Los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la recolección de testimonios y otras medidas de prueba para identificar a los responsables del millonario golpe y recuperar los bienes sustraídos. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa.