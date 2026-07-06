Un importante robo bajo la modalidad escruche fue denunciado en las últimas horas en una obra en construcción del departamento Albardón, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de cuidadores para ingresar al predio y llevarse una gran cantidad de herramientas de trabajo.

El hecho ocurrió en un lote ubicado sobre una calle pública sin denominación, a unos 1.000 metros al oeste de la zona conocida como "Las Cámaras", en la localidad de El Rincón.

De acuerdo con la denuncia, los autores del robo lograron acceder al lugar sin ejercer violencia sobre los accesos, lo que les permitió permanecer el tiempo suficiente para cargar y retirar los elementos sustraídos sin ser advertidos.

El damnificado, un comerciante domiciliado en Capital y propietario de las herramientas, denunció que los delincuentes se llevaron un importante número de equipos utilizados para trabajos de construcción.

Entre los elementos robados figuran un rotomartillo Bosch, una sierra circular Skil, una amoladora Bosch de 4,5 pulgadas, una bomba centrífuga de agua de 1,5 HP, dos baldes de albañil, un balde de 20 litros con herramientas de mano, además de tres alargues eléctricos de gran longitud y otros elementos de trabajo.

El robo provocó importantes perjuicios para la continuidad de la obra, ya que gran parte del equipamiento sustraído era utilizado diariamente por los trabajadores.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 18ª, que trabajan para identificar a los responsables del hecho. En ese marco, se emitió un pedido de individualización y localización de los autores, mientras los investigadores intentan establecer si las herramientas robadas fueron ofrecidas para su venta en el mercado ilegal.

Hasta el momento no hay detenidos y la causa continúa en plena etapa investigativa.