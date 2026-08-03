Una investigación científica encendió una señal de alerta sobre el control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades. Una población criada en laboratorio mostró señales tempranas de menor sensibilidad a la alfa-cipermetrina, un insecticida utilizado para combatir a estos vectores.

El trabajo fue desarrollado por Rohit Lakhwani y otros científicos de la Universidad de Delhi, en India, y publicado a fines de julio en la revista Frontiers in Tropical Diseases. El estudio permitió identificar además un mecanismo enzimático que podría ayudar a los mosquitos a procesar el compuesto químico y sobrevivir a su exposición.

Para realizar el experimento, los investigadores trabajaron con hembras adultas de Aedes aegypti de entre dos y tres días de vida, pertenecientes a una colonia mantenida bajo condiciones controladas.

Los ejemplares fueron expuestos durante una hora a distintas concentraciones de alfa-cipermetrina dentro de botellas recubiertas con el insecticida. Posteriormente, los científicos observaron a los mosquitos durante otras 24 horas.

La dosis considerada diagnóstica provocó una mortalidad del 97,91%. El resultado quedó apenas por debajo del límite establecido para considerar que una población es completamente susceptible al producto.

De acuerdo con los criterios utilizados en el estudio, una mortalidad de entre 90% y 98% indica una posible resistencia que requiere confirmación, mientras que una cifra inferior al 90% se considera evidencia de resistencia comprobada.

Por ese motivo, los resultados no significan que el mosquito del dengue haya desarrollado una resistencia generalizada a la alfa-cipermetrina. Los propios investigadores señalaron que la supervivencia de una pequeña proporción de ejemplares también podría estar relacionada con diferencias naturales en la edad, el estado fisiológico o la alimentación.

Además, los cambios genéticos acumulados durante el mantenimiento prolongado de la colonia en laboratorio podrían haber influido en los resultados.

La enzima que podría ayudar al mosquito a sobrevivir

El principal hallazgo apareció cuando los científicos analizaron los mecanismos internos de defensa de los insectos que sobrevivieron a la exposición.

La actividad de la beta-esterasa aumentó hasta 21,41 veces en los ejemplares que sobrevivieron a una determinada concentración del insecticida. Esta enzima puede degradar enlaces químicos presentes en los piretroides antes de que estos alcancen su objetivo en el sistema nervioso del mosquito.

De esta manera, el compuesto puede perder parte de su toxicidad y aumentar las posibilidades de supervivencia del insecto.

Los investigadores también detectaron cambios en otros mecanismos de desintoxicación. La actividad de la alfa-esterasa aumentó más de siete veces, mientras que la del sistema citocromo P450 se duplicó.

Los análisis informáticos encontraron además una fuerte interacción entre la alfa-cipermetrina y esas proteínas. Para los autores, la respuesta combinada podría explicar de manera preliminar el comienzo de un proceso de resistencia metabólica.

Por qué preocupa la resistencia a los insecticidas

El Aedes aegypti es responsable de la transmisión de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Una disminución en la eficacia de los insecticidas puede dificultar las estrategias sanitarias destinadas a controlar sus poblaciones.

La exposición repetida a un mismo principio activo puede favorecer la supervivencia y reproducción de aquellos ejemplares que presentan características que les permiten tolerarlo, aumentando progresivamente su presencia.

El fenómeno también se observa en otros mosquitos transmisores de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud informó que la resistencia a piretroides utilizados contra vectores de malaria fue confirmada en 48 de los 53 países que aportaron datos.

Aunque se trata de especies y contextos diferentes, los especialistas consideran que estos antecedentes refuerzan la necesidad de monitorear periódicamente la eficacia de los productos utilizados y evitar que las estrategias de control dependan exclusivamente de una familia de insecticidas.

Por ahora, el estudio realizado en India aporta indicios y no una confirmación de resistencia generalizada. Los propios autores plantearon la necesidad de realizar nuevos ensayos con mosquitos capturados en ambientes naturales, provenientes de distintas regiones y expuestos a diferentes productos químicos.

Los resultados, por lo tanto, no permiten afirmar que la alfa-cipermetrina haya dejado de ser eficaz contra el Aedes aegypti. Sí muestran una posible vía de adaptación del mosquito que deberá ser monitoreada por los programas de control vectorial.