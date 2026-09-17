Una pareja de Rosario quedó en prisión preventiva por seis meses acusada de haberle suministrado cocaína a su hijo de 5 años. La Justicia imputó a ambos por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, luego de que el menor fuera internado con convulsiones y se detectara la droga en su organismo.

Los acusados, ambos de 47 años, fueron imputados este jueves durante una audiencia encabezada por el juez Federico Rébola en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Andrea Vega había solicitado un año de prisión preventiva, pero el magistrado fijó la medida cautelar en seis meses.

El episodio investigado ocurrió el 4 de septiembre. El chico presentó alteraciones en el estado de conciencia, vómitos y desviación de la mirada, por lo que fue trasladado primero al Centro de Salud Maiztegui y luego al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

En el hospital, un análisis de orina dio positivo de cocaína y el menor quedó internado en terapia intensiva. Actualmente se encuentra en buen estado de salud.

La acusación por cocaína

La Fiscalía sostiene que el contacto con la sustancia pudo producirse hasta 72 horas antes de la descompensación. Según la hipótesis presentada en la audiencia, los padres le habrían suministrado la droga con conocimiento del riesgo que implicaba para la vida del niño.

A partir de los antecedentes del caso, Vega descartó inicialmente que el último episodio pudiera explicarse únicamente como una situación de negligencia y planteó la existencia de dolo eventual. La mecánica exacta del hecho continúa bajo investigación.

Dos internaciones anteriores

La fiscal también expuso que el menor había atravesado otros dos episodios relacionados con drogas. Entre el 3 y el 10 de diciembre de 2024 fue atendido por exposición a cocaína.

Días después, entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 2025, volvió a ser internado, esta vez por una intoxicación con marihuana. Esos antecedentes ya habían motivado la intervención de la Secretaría de Niñez.

La investigación continúa

Los investigadores buscan determinar de qué manera el chico estuvo expuesto a la sustancia. En la vivienda y sus alrededores se encontraron restos de bolsas que serán peritados para establecer si contenían cocaína.

Tras la última internación, Niñez dispuso nuevas medidas de protección para resguardar tanto al menor como a su hermano de 8 años. Mientras avanzan esas actuaciones, sus padres permanecerán detenidos durante los próximos seis meses.