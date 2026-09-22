Una moto de 110 cc con pedido de secuestro vigente desde 2014 fue detectada durante un control policial realizado en Rodeo, departamento Iglesia. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad que, al momento de ser entrevistado, no contaba con la documentación correspondiente.

El procedimiento ocurrió el 31 de agosto en inmediaciones de calle Santo Domingo y pasaje Los Manantiales. Personal de la Comisaría 22ª realizaba controles vehiculares e identificación de personas cuando detuvo la marcha del motociclista.

Ante la falta de documentación, los efectivos consultaron los antecedentes del vehículo. El sistema arrojó que la moto tenía un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría 2ª de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

La moto estaba vinculada a una causa de 2014

Según la información policial, la medida había sido dispuesta en el marco de una causa caratulada como “robo calificado”, con intervención de la Fiscalía Regional N.º 3 de Santa Fe.

El pedido tenía fecha del 10 de noviembre de 2014, por lo que habían transcurrido casi 12 años desde el inicio de las actuaciones hasta que el vehículo fue localizado en San Juan.

La comunicación oficial no precisa en qué circunstancias llegó la moto hasta Iglesia ni establece que el hombre que la conducía tuviera participación en el hecho investigado originalmente.

La Justicia quedó a cargo de la investigación

Una vez confirmado el pedido de secuestro, la Policía dio intervención al Juzgado de Paz Letrado del departamento Iglesia.

Desde ese organismo continuarán las actuaciones destinadas a determinar la procedencia del rodado, su situación registral y las medidas legales que correspondan.

El procedimiento quedó así incorporado a una investigación que deberá establecer cómo una moto buscada desde 2014 en Santa Fe terminó circulando más de una década después en Rodeo.